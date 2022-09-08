Значительные потери живой силы и техники. За сутки ВСУ ликвидировали более 600 военных РФ, уничтожены два самолета и два вертолета 8 сентября, 09:28 Войска РФ уже потеряли в Украине более 13 тысяч едини военной техники (Фото:МО/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 51 250 своих военных, за минувшие сутки — 640.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 8 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

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Также оккупанты лишились более 13 000 единиц техники, среди них:

Танки — 2112 ( +15)

+15) Боевые бронированные машины — 4557 ( +37)

+37) Артиллерийские системы — 1226 ( +32)

+32) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 305 ( +5)

РСЗО) — 305 +5) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 159 ( +3)

ПВО) — 159 +3) Самолеты — 239 ( +2)

+2) Вертолеты — 210 ( +2)

+2) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 884 ( +4)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 884 +4) Крылатые ракеты — 214 ( +5)

+5) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3344 ( +24)

+24) Специальная техника — 110 ( +1).

Россия напала на Украину 24 февраля. 8 сентября — 197-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ переходят в контрнаступление на юге Украины и других направлениях, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника.

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