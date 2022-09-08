Значительные потери живой силы и техники. За сутки ВСУ ликвидировали более 600 военных РФ, уничтожены два самолета и два вертолета

8 сентября, 09:28
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Войска РФ уже потеряли в Украине более 13 тысяч едини военной техники (Фото:МО/Facebook)

Войска РФ уже потеряли в Украине более 13 тысяч едини военной техники (Фото:МО/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 51 250 своих военных, за минувшие сутки — 640.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 8 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=w3pYRwaAPkA&t=5s

Также оккупанты лишились более 13 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 2112 (+15)
  • Боевые бронированные машины — 4557 (+37)
  • Артиллерийские системы — 1226 (+32)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 305 (+5)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 159 (+3)
  • Самолеты — 239 (+2)
  • Вертолеты — 210 (+2)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 884 (+4)
  • Крылатые ракеты — 214 (+5)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 3344 (+24)
  • Специальная техника — 110 (+1).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0qQ9Z3SiGop2YVC9LvybwQR4gdeRxcSj8q4KZN5rcQC2W92yEdMEwNiAhYG5sYJ8vl

Россия напала на Украину 24 февраля. 8 сентября — 197-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=I6zovq3226k

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ переходят в контрнаступление на юге Украины и других направлениях, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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