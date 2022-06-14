Ликвидировали еще 200 оккупантов. В Генштабе ВСУ рассказали, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки 14 июня, 08:58 Цей матеріал також доступний українською Больше всего оккупантов уничтожили на Бахмутском направлении (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 32 500 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 14 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

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Также оккупанты лишились более 9500 единиц техники, среди них:

Танки — 1434 ( +2)

+2) Боевые бронированные машины — 3503 ( +11)

+11) Артиллерийские системы — 721 ( +3)

+3) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 229 ( +3)

РСЗО) — 229 +3) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 97 ( +0)

ПВО) — 97 +0) Самолеты — 213 ( +0)

+0) Вертолеты — 179 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 588 ( +3)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 588 +3) Крылатые ракеты — 125 ( +0)

+0) Корабли/катера — 13 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2473 ( +13)

+13) Специальная техника — 54 ( +1).

Россия напала на Украину 24 февраля. 14 июня — 111-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

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Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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