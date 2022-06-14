Ликвидировали еще 200 оккупантов. В Генштабе ВСУ рассказали, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки

14 июня, 08:58
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Больше всего оккупантов уничтожили на Бахмутском направлении (Фото:Генштаб ВСУ)

Больше всего оккупантов уничтожили на Бахмутском направлении (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 32 500 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 14 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=-evATij5lvs

Также оккупанты лишились более 9500 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1434 (+2)
  • Боевые бронированные машины — 3503 (+11)
  • Артиллерийские системы — 721 (+3)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 229 (+3)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 97 (+0)
  • Самолеты — 213 (+0)
  • Вертолеты — 179 (+1)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 588 (+3)
  • Крылатые ракеты — 125 (+0)
  • Корабли/катера — 13 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 2473 (+13)
  • Специальная техника — 54 (+1).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/339550741691344

Россия напала на Украину 24 февраля. 14 июня — 111-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

На Луганщине россияне идут по своим трупам, их даже не убирают – Олег Жданов, военный эксперт

https://www.youtube.com/embed/LSy4hyK9J5M

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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