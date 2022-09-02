«Кадыровцы» пытаются продвинуться на Донбассе, россияне вывозят награбленное из Херсона в Крым — Генштаб

2 сентября, 20:33
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Украинские военнослужащие ведут огонь из РСЗО Град (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Украинские военнослужащие ведут огонь из РСЗО Град (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 2 сентября, на 191-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

  • российские оккупанты пытаются полностью захватить Донецкую область и удержать захваченные территории в Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях, продолжают ракетные и авиаудары по военным и гражданским объектам в Украине;
  • массированным вражеским ударам подверглись Харьков, Ивановка (в том числе ударам кассетными боеприпасами), Марьинка, Соледар, Перемога и Зайцево;
  • белорусские военные усиленно охраняют участок границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях и готовятся к очередным учениям;
  • на Северском направлении отдельные подразделения российских войск остаются возле границы в Брянской и Курской областях. Россияне обстреляли Сеньковку, Хреновку, Каменскую Слободу Черниговской области и Нововасильевку, Майское, Суходол, Новую Слободу Сумской области;
  • на Слобожанском направлении защитники Украины не дают врагу продвинуться вглубь украинской территории;
  • на Харьковском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Уды, Сосновка, Великие Проходы, Питомник, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Перемога, Старый Салтов и Пришиб;
  • Силы обороны Украины отбили вражескую атаку в районе Гусаровки;
  • на Славянском направлении вражеским обстрелам из танков, минометов, ствольной артиллерии и РСЗО подверглись районы Вернополья, Бражковки, Дибровного, Долины, Богородичного, Донецкого, Райгородка, Краснополья; оккупанты не вели активное наступление;
  • на Краматорском направлении россияне обстреливали районы Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Переездного, Веселого, Раздоловки, Григоровки и Северска;
  • на Бахмутском направлении армия страны-террориста РФ обстреляла из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Кодемы, Майорска, Нью-Йорка, Сухой Балки и Юрьевки;
  • ВСУ успешно отбили атаки россиян в направлениях Соледара, Бахмутского, Веселой Долины; подразделения «кадыровцев» пытаются наступать в направлениях Зайцево и Майорска, бои продолжаются;
  • на Авдеевском направлении оккупанты обстреливали Тоненькое, Авдеевку, Карловку, Первомайское, Водяное, Опытное, Веселое, Красногоровку, Георгиевку и Марьинку;
  • враг пытался улучшить тактическое положение и наступал в сторону Первомайского, Опытного и Невельского. Защитники Украины отбросили оккупантов на прежние позиции;
  • на Новопавловском направлении оккупанты открывали огонь по районам Великой Новоселки, Нескучного, Богоявленки, Пречистовки, Новомайорска и Никольского;
  • на Запорожском направлении российские войска обстреливали районы Новоочеретоватого, Новоселки, Времевки, Новополя, Новодаровки, Зализничого, Дорожнянки, Новоданиловки и Белогорья;
  • на Южнобугском направлении вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Широкое, Партизанское, Новопетровка, Трудолюбовка, Любомировка, Шевченково, Луч, Степовая Долина, Прибугское, Лиманы, Таврическое и Любимовка. Силы обороны Украины отбили штурм россиян возле Высокополья и Потемкино;
  • рота оккупантов, которая устроила базу в спортклубе Затерянный мир, покинула Херсон и вывезла в оккупированный Крым награбленное пятью грузовиками;
  • в районах Херсона и Энергодара ВСУ точными ударами уничтожили три вражеские артиллерийские системы, склад с боеприпасами и до роты личного состава;
  • украинская авиация продолжает уничтожать критически важные объекты россиян, скопления живой силы и военной техники, пункты управления и склады.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02r6DwaigbNXcMJvtZWwmXKj8u156prmugM6BGdur3xBv7sEwxvCR8kyXuJizURzw5l

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины страна-агрессор потеряла около 48700 своих военных, 2009 танков, 153 средства ПВО, 234 самолета, 205 вертолетов, 15 кораблей и катеров и не только.

https://www.youtube.com/embed/w9AIVDbdUeo
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донбасс Донецкая область Запорожская область Херсонская область Энергодар Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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