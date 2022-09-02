«Кадыровцы» пытаются продвинуться на Донбассе, россияне вывозят награбленное из Херсона в Крым — Генштаб
Украинские военнослужащие ведут огонь из РСЗО Град (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 2 сентября, на 191-й день с начала полномасштабного вторжения России.
Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:
- российские оккупанты пытаются полностью захватить Донецкую область и удержать захваченные территории в Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях, продолжают ракетные и авиаудары по военным и гражданским объектам в Украине;
- массированным вражеским ударам подверглись Харьков, Ивановка (в том числе ударам кассетными боеприпасами), Марьинка, Соледар, Перемога и Зайцево;
- белорусские военные усиленно охраняют участок границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях и готовятся к очередным учениям;
- на Северском направлении отдельные подразделения российских войск остаются возле границы в Брянской и Курской областях. Россияне обстреляли Сеньковку, Хреновку, Каменскую Слободу Черниговской области и Нововасильевку, Майское, Суходол, Новую Слободу Сумской области;
- на Слобожанском направлении защитники Украины не дают врагу продвинуться вглубь украинской территории;
- на Харьковском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Уды, Сосновка, Великие Проходы, Питомник, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Перемога, Старый Салтов и Пришиб;
- Силы обороны Украины отбили вражескую атаку в районе Гусаровки;
- на Славянском направлении вражеским обстрелам из танков, минометов, ствольной артиллерии и РСЗО подверглись районы Вернополья, Бражковки, Дибровного, Долины, Богородичного, Донецкого, Райгородка, Краснополья; оккупанты не вели активное наступление;
- на Краматорском направлении россияне обстреливали районы Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Переездного, Веселого, Раздоловки, Григоровки и Северска;
- на Бахмутском направлении армия страны-террориста РФ обстреляла из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Кодемы, Майорска, Нью-Йорка, Сухой Балки и Юрьевки;
- ВСУ успешно отбили атаки россиян в направлениях Соледара, Бахмутского, Веселой Долины; подразделения «кадыровцев» пытаются наступать в направлениях Зайцево и Майорска, бои продолжаются;
- на Авдеевском направлении оккупанты обстреливали Тоненькое, Авдеевку, Карловку, Первомайское, Водяное, Опытное, Веселое, Красногоровку, Георгиевку и Марьинку;
- враг пытался улучшить тактическое положение и наступал в сторону Первомайского, Опытного и Невельского. Защитники Украины отбросили оккупантов на прежние позиции;
- на Новопавловском направлении оккупанты открывали огонь по районам Великой Новоселки, Нескучного, Богоявленки, Пречистовки, Новомайорска и Никольского;
- на Запорожском направлении российские войска обстреливали районы Новоочеретоватого, Новоселки, Времевки, Новополя, Новодаровки, Зализничого, Дорожнянки, Новоданиловки и Белогорья;
- на Южнобугском направлении вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Широкое, Партизанское, Новопетровка, Трудолюбовка, Любомировка, Шевченково, Луч, Степовая Долина, Прибугское, Лиманы, Таврическое и Любимовка. Силы обороны Украины отбили штурм россиян возле Высокополья и Потемкино;
- рота оккупантов, которая устроила базу в спортклубе Затерянный мир, покинула Херсон и вывезла в оккупированный Крым награбленное пятью грузовиками;
- в районах Херсона и Энергодара ВСУ точными ударами уничтожили три вражеские артиллерийские системы, склад с боеприпасами и до роты личного состава;
- украинская авиация продолжает уничтожать критически важные объекты россиян, скопления живой силы и военной техники, пункты управления и склады.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины страна-агрессор потеряла около 48700 своих военных, 2009 танков, 153 средства ПВО, 234 самолета, 205 вертолетов, 15 кораблей и катеров и не только.
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