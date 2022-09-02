«Кадыровцы» пытаются продвинуться на Донбассе, россияне вывозят награбленное из Херсона в Крым — Генштаб 2 сентября, 20:33 Украинские военнослужащие ведут огонь из РСЗО Град (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 2 сентября, на 191-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:



российские оккупанты пытаются полностью захватить Донецкую область и удержать захваченные территории в Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях, продолжают ракетные и авиаудары по военным и гражданским объектам в Украине;

массированным вражеским ударам подверглись Харьков, Ивановка ( в том числе ударам кассетными боеприпасами), Марьинка, Соледар, Перемога и Зайцево;

подверглись Харьков, Ивановка в том числе ударам кассетными боеприпасами), Марьинка, Соледар, Перемога и Зайцево; белорусские военные усиленно охраняют участок границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях и готовятся к очередным учениям;

на Северском направлении отдельные подразделения российских войск остаются возле границы в Брянской и Курской областях. Россияне обстреляли Сеньковку, Хреновку, Каменскую Слободу Черниговской области и Нововасильевку, Майское, Суходол, Новую Слободу Сумской области;

отдельные подразделения российских войск остаются возле границы в Брянской и Курской областях. Россияне обстреляли Сеньковку, Хреновку, Каменскую Слободу Черниговской области и Нововасильевку, Майское, Суходол, Новую Слободу Сумской области; на Слобожанском направлении защитники Украины не дают врагу продвинуться вглубь украинской территории;

защитники Украины не дают врагу продвинуться вглубь украинской территории; на Харьковском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Уды, Сосновка, Великие Проходы, Питомник, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Перемога, Старый Салтов и Пришиб;

оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Уды, Сосновка, Великие Проходы, Питомник, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Перемога, Старый Салтов и Пришиб; Силы обороны Украины отбили вражескую атаку в районе Гусаровки;

в районе Гусаровки; на Славянском направлении вражеским обстрелам из танков, минометов, ствольной артиллерии и РСЗО подверглись районы Вернополья, Бражковки, Дибровного, Долины, Богородичного, Донецкого, Райгородка, Краснополья; оккупанты не вели активное наступление;

вражеским обстрелам из танков, минометов, ствольной артиллерии и РСЗО подверглись районы Вернополья, Бражковки, Дибровного, Долины, Богородичного, Донецкого, Райгородка, Краснополья; оккупанты не вели активное наступление; на Краматорском направлении россияне обстреливали районы Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Переездного, Веселого, Раздоловки, Григоровки и Северска;

россияне обстреливали районы Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Переездного, Веселого, Раздоловки, Григоровки и Северска; на Бахмутском направлении армия страны-террориста РФ обстреляла из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Кодемы, Майорска, Нью-Йорка, Сухой Балки и Юрьевки;

армия страны-террориста РФ обстреляла из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Кодемы, Майорска, Нью-Йорка, Сухой Балки и Юрьевки; ВСУ успешно отбили атаки россиян в направлениях Соледара, Бахмутского, Веселой Долины; подразделения « кадыровцев» пытаются наступать в направлениях Зайцево и Майорска, бои продолжаются;

в направлениях Соледара, Бахмутского, Веселой Долины; в направлениях Зайцево и Майорска, бои продолжаются; на Авдеевском направлении оккупанты обстреливали Тоненькое, Авдеевку, Карловку, Первомайское, Водяное, Опытное, Веселое, Красногоровку, Георгиевку и Марьинку;

обстреливали Тоненькое, Авдеевку, Карловку, Первомайское, Водяное, Опытное, Веселое, Красногоровку, Георгиевку и Марьинку; враг пытался улучшить тактическое положение и наступал в сторону Первомайского , Опытного и Невельского. Защитники Украины отбросили оккупантов на прежние позиции;

, Опытного и Невельского. Защитники Украины отбросили оккупантов на прежние позиции; на Новопавловском направлении оккупанты открывали огонь по районам Великой Новоселки, Нескучного, Богоявленки, Пречистовки, Новомайорска и Никольского;

оккупанты открывали огонь по районам Великой Новоселки, Нескучного, Богоявленки, Пречистовки, Новомайорска и Никольского; на Запорожском направлении российские войска обстреливали районы Новоочеретоватого, Новоселки, Времевки, Новополя, Новодаровки, Зализничого, Дорожнянки, Новоданиловки и Белогорья;

российские войска обстреливали районы Новоочеретоватого, Новоселки, Времевки, Новополя, Новодаровки, Зализничого, Дорожнянки, Новоданиловки и Белогорья; на Южнобугском направлении вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Широкое, Партизанское, Новопетровка, Трудолюбовка, Любомировка, Шевченково, Луч, Степовая Долина, Прибугское, Лиманы, Таврическое и Любимовка. Силы обороны Украины отбили штурм россиян возле Высокополья и Потемкино;

вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Широкое, Партизанское, Новопетровка, Трудолюбовка, Любомировка, Шевченково, Луч, Степовая Долина, Прибугское, Лиманы, Таврическое и Любимовка. Силы обороны Украины возле Высокополья и Потемкино; рота оккупантов, которая устроила базу в спортклубе Затерянный мир, покинула Херсон и вывезла в оккупированный Крым награбленное пятью грузовиками;

пятью грузовиками; в районах Херсона и Энергодара ВСУ точными ударами уничтожили три вражеские артиллерийские системы , склад с боеприпасами и до роты личного состава;

, склад с боеприпасами и до роты личного состава; украинская авиация продолжает уничтожать критически важные объекты россиян, скопления живой силы и военной техники, пункты управления и склады.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины страна-агрессор потеряла около 48700 своих военных, 2009 танков, 153 средства ПВО, 234 самолета, 205 вертолетов, 15 кораблей и катеров и не только.



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