РФ доукомплектовывает пехоту моряками и военными ракетных войск — украинская разведка 24 августа, 15:42 В РФ отмечается нехватка военных пехоты из-за больших потерь в Украине (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Из-за нехватки личного состава на фоне больших потерь России в Украине армия РФ доукомплектовывает подразделения пехоты моряками и бойцами ракетных войск.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

«В подразделениях ракетных войск стратегического назначения проводится набор личного состава, добровольно изъявившего желание принять участие в войне против Украины. По состоянию на 22 августа такое желание выразило лишь 1% военнослужащих от общего количества необходимого личного состава», — отметили в ведомстве.

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Там также рассказали, что командиры соединений и частей морской пехоты из России жалуются, что использование их военных не по назначению приводит к потере ими способностей, необходимых для выполнения задач во время морских десантных операций.

Они несут значительные потери в личном составе. Среди них есть большой процент тех, кто имеет опыт высадки и ведения боевых действий на необорудованном побережье.

«Доукомплектование осуществляется за счет военнослужащих экипажей кораблей флотов (флотилий), перед отправкой в ​​зону боевых действий проходят лишь базовую подготовку в течение двух недель. Это дополнительно понижает боеспособность подразделений», — резюмировали в ГУР.

Российские оккупанты несут потери в Украине. За шесть месяцев войны ВСУ ликвидировали почти 46 тысяч военных РФ.

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