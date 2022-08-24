РФ доукомплектовывает пехоту моряками и военными ракетных войск — украинская разведка

24 августа, 15:42
В РФ отмечается нехватка военных пехоты из-за больших потерь в Украине (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В РФ отмечается нехватка военных пехоты из-за больших потерь в Украине (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Из-за нехватки личного состава на фоне больших потерь России в Украине армия РФ доукомплектовывает подразделения пехоты моряками и бойцами ракетных войск.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

«В подразделениях ракетных войск стратегического назначения проводится набор личного состава, добровольно изъявившего желание принять участие в войне против Украины. По состоянию на 22 августа такое желание выразило лишь 1% военнослужащих от общего количества необходимого личного состава», — отметили в ведомстве.

Видео дня

Там также рассказали, что командиры соединений и частей морской пехоты из России жалуются, что использование их военных не по назначению приводит к потере ими способностей, необходимых для выполнения задач во время морских десантных операций.

Читайте также:
«Положение существенно ухудшилось». В Минобороны Британии рассказали о «достижениях» РФ за полгода войны против Украины
https://www.youtube.com/embed/mdwiWlFNk14

Они несут значительные потери в личном составе. Среди них есть большой процент тех, кто имеет опыт высадки и ведения боевых действий на необорудованном побережье.

«Доукомплектование осуществляется за счет военнослужащих экипажей кораблей флотов (флотилий), перед отправкой в ​​зону боевых действий проходят лишь базовую подготовку в течение двух недель. Это дополнительно понижает боеспособность подразделений», — резюмировали в ГУР.

Читайте также:
«Часики тикают». Минобороны Украины предложило России подписать свою капитуляцию

Российские оккупанты несут потери в Украине. За шесть месяцев войны ВСУ ликвидировали почти 46 тысяч военных РФ.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Украинская разведка Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X