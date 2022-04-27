Российские оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции с применением авиации — Минобороны 27 апреля, 16:27 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытаются полностью взять под контроль Мариуполь (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции, активно применяя авиацию.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге.

«Враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически на всех направлениях агрессор осуществляет интенсивное огневое влияние. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях, где оккупант готовит дополнительные подразделения для участия в боевых действиях», — отметил он.

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Представитель Минобороны добавил, что не прекращаются ракетные и авиационные удары по военным и гражданским объектам по всей территории Украины.

Противник также активно применяет авиацию, за минувшие сутки Россия выполнила 138 самолетовылетов, из них по крайней мере 38 — для поражения объектов в Харьковской и Донецкой областях.

Россия напала на Украину 24 февраля. 27 апреля — 63-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.



22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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