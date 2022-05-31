Ликвидировано 30,5 тысяч оккупантов. Генштаб ВСУ озвучил новые данные о потерях России в войне против Украины
ВСУ уничтожили почти 9000 единиц техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 30 500 своих военных.
Война России против Украины — главные события 31 мая
Такие данные по состоянию на утро вторника, 31 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Криворожском и Запорожском направлениях.
Также оккупанты лишились почти 9000 единиц техники, среди них:
- Танки — 1358 (+9)
- Боевые бронированные машины — 3302 (+20)
- Артиллерийские системы — 649 (+6)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 207 (+2)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 93 (+0)
- Самолеты — 208 (+1)
- Вертолеты / helicopters — 174 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 515 (+8)
- Крылатые ракеты — 120 (+2),
- Корабли/катера — 13 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 2275 (+11)
- Специальная техника — 48 (+0).
Россия напала на Украину 24 февраля. 31 мая — 97-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.
22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.
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