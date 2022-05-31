Ликвидировано 30,5 тысяч оккупантов. Генштаб ВСУ озвучил новые данные о потерях России в войне против Украины 31 мая, 10:41 Цей матеріал також доступний українською ВСУ уничтожили почти 9000 единиц техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 30 500 своих военных.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Такие данные по состоянию на утро вторника, 31 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Криворожском и Запорожском направлениях.

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Также оккупанты лишились почти 9000 единиц техники, среди них:

Танки — 1358 ( +9)

+9) Боевые бронированные машины — 3302 ( +20)

+20) Артиллерийские системы — 649 ( +6)

+6) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 207 ( +2)

РСЗО) — 207 +2) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 93 ( +0)

ПВО) — 93 +0) Самолеты — 208 ( +1)

+1) Вертолеты / helicopters — 174 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 515 ( +8)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 515 +8) Крылатые ракеты — 120 ( +2),

+2), Корабли/катера — 13 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2275 ( +11)

+11) Специальная техника — 48 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 31 мая — 97-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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