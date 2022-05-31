Ликвидировано 30,5 тысяч оккупантов. Генштаб ВСУ озвучил новые данные о потерях России в войне против Украины

31 мая, 10:41
Цей матеріал також доступний українською
ВСУ уничтожили почти 9000 единиц техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

ВСУ уничтожили почти 9000 единиц техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 30 500 своих военных.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Такие данные по состоянию на утро вторника, 31 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Криворожском и Запорожском направлениях.

Видео дня
Читайте также:
Бойцы ВСУ уничтожили взвод псковских десантников — фото

Также оккупанты лишились почти 9000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1358 (+9)
  • Боевые бронированные машины — 3302 (+20)
  • Артиллерийские системы — 649 (+6)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 207 (+2)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 93 (+0)
  • Самолеты — 208 (+1)
  • Вертолеты / helicopters — 174 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 515 (+8)
  • Крылатые ракеты — 120 (+2),
  • Корабли/катера — 13 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 2275 (+11)
  • Специальная техника — 48 (+0).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/329230829390002
https://www.youtube.com/embed/p3rf2cB6KdA

Россия напала на Украину 24 февраля. 31 мая — 97-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

Читайте также:
Мэтью Берроуз
Мэтью Берроуз
Три основных сценария. Чем закончится война в Украине

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ российские потери

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X