Ликвидировано 31,5 тысяч военных РФ. В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях оккупантов в войне против Украины
Россия теряет в Украине тысячи единиц техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 31 500 своих военных.
Такие данные по состоянию на утро среды, 8 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Славянском направлении.
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Также оккупанты лишились более 9300 единиц техники, среди них:
- Танки — 1393 (+3)
- Боевые бронированные машины — 3429 (+13)
- Артиллерийские системы — 703 (+9)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 213 (+6)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 96 (+0)
- Самолеты — 212 (+0)
- Вертолеты — 178 (+1)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 559 (+6)
- Крылатые ракеты — 125 (+0)
- Корабли/катера — 13 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 2406 (+1)
- Специальная техника — 53 (+0).
Россия напала на Украину 24 февраля. 8 июня — 105-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.
22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.
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