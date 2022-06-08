Ликвидировано 31,5 тысяч военных РФ. В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях оккупантов в войне против Украины

8 июня, 10:32
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Россия теряет в Украине тысячи единиц техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Россия теряет в Украине тысячи единиц техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 31 500 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро среды, 8 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Славянском направлении.

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Также оккупанты лишились более 9300 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1393 (+3)
  • Боевые бронированные машины — 3429 (+13)
  • Артиллерийские системы — 703 (+9)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 213 (+6)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 96 (+0)
  • Самолеты — 212 (+0)
  • Вертолеты — 178 (+1)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 559 (+6)
  • Крылатые ракеты — 125 (+0)
  • Корабли/катера — 13 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 2406 (+1)
  • Специальная техника — 53 (+0).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/335218178791267

Россия напала на Украину 24 февраля. 8 июня — 105-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

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На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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