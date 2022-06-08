Ликвидировано 31,5 тысяч военных РФ. В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях оккупантов в войне против Украины 8 июня, 10:32 Цей матеріал також доступний українською Россия теряет в Украине тысячи единиц техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 31 500 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро среды, 8 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Славянском направлении.

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Также оккупанты лишились более 9300 единиц техники, среди них:

Танки — 1393 ( +3)

+3) Боевые бронированные машины — 3429 ( +13)

+13) Артиллерийские системы — 703 ( +9)

+9) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 213 ( +6)

РСЗО) — 213 +6) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 96 ( +0)

ПВО) — 96 +0) Самолеты — 212 ( +0)

+0) Вертолеты — 178 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 559 ( +6)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 559 +6) Крылатые ракеты — 125 ( +0)

+0) Корабли/катера — 13 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2406 ( +1)

+1) Специальная техника — 53 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 8 июня — 105-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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