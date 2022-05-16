Оккупанты ведут наступление на трех направлениях в Донецкой области, в районе Авдеевки войска РФ понесли потери — Генштаб ВСУ 16 мая, 07:23 Цей матеріал також доступний українською Войска РФ наступают в Донецкой области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты не прекращают ведение наступательных действий на востоке Украины, основные усилия противник сосредоточил на Донецком направлении.

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Как сообщили в Генштабе ВСУ, в регионе оккупанты производили обстрелы со всего спектра имеющегося вооружения, включая авиацию, пытаясь истощить личный состав украинской армии и разрушить фортификационные сооружения подразделений ВСУ.

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На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях враг продолжает ведение наступления, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении после нанесенных потерь враг отошел на ранее занятые позиции.

На Северодонецком и Новопавловском направлениях, а также в районе Славянска активных боевых действий противник не вел, пытался производить огневое поражение подразделений украинских войск.

В Мариуполе оккупанты продолжают массированные артиллерийские и авиационные удары. Основные усилия они сосредоточили на блокировании и поражении подразделений ВСУ в районе завода Азовсталь.

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