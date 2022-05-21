Хотят форсировать Северский Донец. Российские оккупанты готовятся возобновить наступление на двух направлениях — Генштаб 21 мая, 07:31 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты планируют усилить группировку на ряде направлений (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты готовятся возобновить наступление на славянском и лиманском направлениях и форсировать реку Северский Донец.

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Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

На славянском направлении для обеспечения форсирования реки Северский Донец противник планирует наведение переправы.

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В ближайшее время также ожидается усиление группировки войск на харьковском направлении подразделениями из состава 1-й танковой армии Западного военного округа.

На лиманском направлении оккупанты также хотят возобновить наступательные действия в направлении Ямполь — Северск с форсированием реки Северский Донец.

«В определенном районе наблюдается сосредоточение специальной техники наведения понтонно-мостовой переправы. Для усиления группировки войск и активизации наступления оккупанты осуществляют опрокидывание дополнительных подразделений», — резюмировали в Генштабе.

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