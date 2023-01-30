Оккупанты наступают на четырех направлениях, ВСУ ударили по трем пунктам управления россиян — Генштаб 30 января, 19:28 Защитник Украины в Бахмуте Донецкой области (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 30 января, на 341-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ.

Главное из сводки Генштаба, опубликованной в Facebook:



оккупанты наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях , на других направлениях — обороняются;



, на других направлениях — обороняются; за сутки враг нанес четыре ракетных удара, больше десяти раз обстрелял из реактивных систем залпового огня гражданскую инфраструктуру Очакова Николаевской области;

угроза авиа- и ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой;



в школах Каховского района россияне запрещают школьникам учиться онлайн по украинской программе. Местные учителя отказываются использовать программу оккупантов, и те угрожают вывезти детей на «обучение» вглубь временно захваченных территорий в Херсонской области, в оккупированный Крым и на территорию страны-агрессора;

в Таврийском Скадовского района Херсонской области оккупанты устроили « полевой госпиталь» для своих военных в детском саду. Он переполнен тяжелоранеными россиянами;

полевой госпиталь» для своих военных в детском саду. Он переполнен тяжелоранеными россиянами; авиация Сил обороны за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов. Ракетные войска и артиллерия ударили по трем пунктам управления, четырем районам сосредоточения и двум складам боеприпасов врага;

на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не изменилась, наступательных группировок врага там не обнаружили. За сутки обстрелам подверглись Хреновка и Красный Хутор Черниговской области, Волфино, Шпиль, Басовка, Запселье, Мезеновка, Великая Писаревка Сумской области, Ветеринарное, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Верхняя Писаревка, Волчанск, Бударки, Новомлынск и Двуречная Харьковской области;

ситуация не изменилась, наступательных группировок врага там не обнаружили. За сутки обстрелам подверглись Хреновка и Красный Хутор Черниговской области, Волфино, Шпиль, Басовка, Запселье, Мезеновка, Великая Писаревка Сумской области, Ветеринарное, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Верхняя Писаревка, Волчанск, Бударки, Новомлынск и Двуречная Харьковской области; на Купянском направлении россияне обстреляли Сеньковку и Кисловку Харьковской области, Новоселовское, Берестовое и Андреевку Луганской области;

россияне обстреляли Сеньковку и Кисловку Харьковской области, Новоселовское, Берестовое и Андреевку Луганской области; на Лиманском направлении войска страны-агрессора обстреливали Верхнекаменское, Спорное, Белогоровку, Веселое, Красную Гору, Парасковиевку, Бахмут, Ивановское, Озаряновку, Дружбу, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области;

войска страны-агрессора обстреливали Верхнекаменское, Спорное, Белогоровку, Веселое, Красную Гору, Парасковиевку, Бахмут, Ивановское, Озаряновку, Дружбу, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области; на Авдеевском направлении российскому танковому, минометному и артиллерийскому обстрелам подверглись Водяное, Красногоровка и Марьинка;

российскому танковому, минометному и артиллерийскому обстрелам подверглись Водяное, Красногоровка и Марьинка; на Новопавловском направлении оккупанты обстреливали Водяное, Богоявленку, Угледар и Нескучное Донецкой области;

оккупанты обстреливали Водяное, Богоявленку, Угледар и Нескучное Донецкой области; на Запорожском и Херсонском направлениях враг обстрелял из артиллерии районы более 40 населенных пунктов, в том числе Времевку Донецкой области, Белогорье и Гуляйполе Запорожской области, Берислав, Львово, Ивановку, Антоновку, Херсон, Береговое и Велетенское Херсонской области, Добрую Надию Днепропетровской области. Пострадали мирные жители.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-террорист потеряла около 126 650 своих военных, за последние сутки — 490.