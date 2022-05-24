Ликвидированы еще 150 солдат РФ. В Генштабе ВСУ рассказали, где оккупанты понесли наибольшие потери за сутки 24 мая, 08:57 Цей матеріал також доступний українською ВСУ уничтожили более 1300 танков оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 29 350 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 24 мая

Такие данные по состоянию на утро вторника, 24 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Северодонецком направлении.

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Также оккупанты лишились почти 9000 единиц техники, среди них:

Личный состав — 29350 ( +150)

+150) Танки — 1302 ( +9)

+9) Боевые бронированные машины — 3194 ( +28)

+28) Артиллерийские системы — 606 ( +2)

+2) Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 201 ( +0)

РСЗО) — 201 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 93 ( +0)

ПВО) — 93 +0) Самолеты — 205 ( +1)

+1) Вертолеты — 170 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 480 ( +4)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 480 +4) Крылатые ракеты — 112 ( +2)

+2) Корабли/катера/warships/boats — 13 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2213 ( +7)

+7) Специальная техника — 43 ( +0)

Россия напала на Украину 24 февраля. 24 мая — 90-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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