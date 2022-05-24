Ликвидированы еще 150 солдат РФ. В Генштабе ВСУ рассказали, где оккупанты понесли наибольшие потери за сутки

24 мая, 08:57
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ВСУ уничтожили более 1300 танков оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

ВСУ уничтожили более 1300 танков оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 29 350 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 24 мая

Такие данные по состоянию на утро вторника, 24 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Северодонецком направлении.

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Также оккупанты лишились почти 9000 единиц техники, среди них:

  • Личный состав — 29350 (+150)
  • Танки — 1302 (+9)
  • Боевые бронированные машины — 3194 (+28)
  • Артиллерийские системы — 606 (+2)
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 201 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 93 (+0)
  • Самолеты — 205 (+1)
  • Вертолеты — 170 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 480 (+4)
  • Крылатые ракеты — 112 (+2)
  • Корабли/катера/warships/boats — 13 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 2213 (+7)
  • Специальная техника — 43 (+0)
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/323912783255140

Россия напала на Украину 24 февраля. 24 мая — 90-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

https://www.youtube.com/embed/C06uJgVKOKQ

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

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На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ

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