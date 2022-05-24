Ликвидированы еще 150 солдат РФ. В Генштабе ВСУ рассказали, где оккупанты понесли наибольшие потери за сутки
ВСУ уничтожили более 1300 танков оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 29 350 своих солдат.
Война России против Украины — главные события 24 мая
Такие данные по состоянию на утро вторника, 24 мая, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Северодонецком направлении.
- Личный состав — 29350 (+150)
- Танки — 1302 (+9)
- Боевые бронированные машины — 3194 (+28)
- Артиллерийские системы — 606 (+2)
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 201 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 93 (+0)
- Самолеты — 205 (+1)
- Вертолеты — 170 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 480 (+4)
- Крылатые ракеты — 112 (+2)
- Корабли/катера/warships/boats — 13 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 2213 (+7)
- Специальная техника — 43 (+0)
Россия напала на Украину 24 февраля. 24 мая — 90-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.
22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.
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