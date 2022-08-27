Бои на Донбассе: ВСУ отбили попытки наступления войск РФ на ряде направлений — Генштаб 27 августа, 07:32 ВСУ отбивают атаки оккупантов на Донбассе (Фото:МО)

За минувшие сутки подразделения ВСУ отбили несколько попыток наступления войск РФ на ряде направления на Донбассе.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба, на краматорском направлении силы обороны отразили попытку наступления врага в направлении Григоровки. Оккупанты обстреляли из артиллерии территории возле Сидорового, Верхнекаменского, Раздолевки и Калеников. Для уточнения положения наших войск враг вел воздушную разведку БПЛА.

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На славянском направлении противник задействовал ствольную артиллерию и РСЗО для обстрелов районов Долины, Дубровного и Краснополья, а также провел воздушную разведку вблизи Новой Дмитровки.

На бахмутском направлении российские оккупанты обстреляли позиции из имеющегося вооружения в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево и Кодема. Ударам вражеской авиации подверглись районы Зайцево и Соледара.

Отдельные подразделения противника предприняли попытку улучшения тактического положения в направлениях населенных пунктов Соледар, Зайцево и Майорск. Попытки армии РФ оказались безуспешными, оккупанты отошли.

На авдеевском направлении враг огнем из танков, ствольной и реактивной артиллерии пытался разрушить важные объекты гражданской и военной инфраструктуры. Неспокойно было в районе Водяного, Первомайского, Красногоровки, Железного и Новобахмутовки.

В районе Марьинки работала вражеская авиация.

Наступательными действиями оккупанты пытались продвинуться в направлении Невельского, получили отпор и откатились назад. Для корректировки огня артиллерии враг вел воздушную разведку БПЛА.

На новопавловском войска РФ вели наступательный бой в направлении населенного пункта Пречистовка, но успеха не имели и отошли.

Войска РФ уже более полугода пытаются захватить всю территорию Донбасса. После почти полного захвата Луганской области в конце июня оккупанты усилили обстрелы населенных пунктов Донецкой области.

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