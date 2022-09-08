Бои на Донбассе: в Генштабе рассказали, где ВСУ отбили атаки российских оккупантов 8 сентября, 07:31 Украинские военные успешно отбили атаки оккупантов в районе восьми населенных пунктов (Фото:МО/Facebook)

За минувшие сутки украинские военные успешно отбили атаки войск РФ в районе восьми населенных пунктов на Донбассе.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook, попытки вражеского наступления отражены в районах населенных пунктов Константиновка, Дибровно, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка.

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Подразделения ВСУ удерживают занимаемые позиции и не допускают российских оккупантов.

В Генштабе также рассказали о ситуации на ряде направлений на Донбассе.

Так, на Славянском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Долина, Краснополье, Грушуваха, Карнауховка, Новая Дмитровка, Вернополье.

На Краматорском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии оккупнаты били в районе Богородичного, Пришиба, Татьяновки, Сидорово, Северска, Опытного, Верхнекаменного, Веселого и Григорьевки.

На Авдеевском направлении войска РФ открывали огонь из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Веселое, Опросное, Водяное и Первомайское.

На Новопавловском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии у Угледара, Пречистовки, Егоровки, Великой Новоселки и Новомайорского.;

На Бахмутском направлении было неспокойно в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка и Белогоровка.

После почти полного захвата Луганской области армия РФ ежедневно обстреливает населенные пункты Донецкой области из всех видов вооружения, также наносятся ракетные удары. В регионе объявлена обязательная эвакуация.

1 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты на Донбассе «корректируют свои планы» в соответствии с приказом российского диктатора Владимира Путина о выходе на админграницы Донецкой области до 15 сентября.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что стране-агрессору РФ не удалось захватить всю Донецкую область до конца августа, как того требовали в Кремле.



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