Битва за Донбасс: ВСУ отбили несколько вражеских штурмов, оккупанты наступают на Углегорскую ТЭС 16 июля, 07:26 Украинские военные пресекают попытки наступления войск РФ на ряде направлений на Донбассе (Фото:МО/Facebook)

Войска РФ после перегруппировки возобновили наступление на Углегорскую ТЭС, на данный момент боевые действия продолжаются.

Об этом сообщили в сводке Гнештаба ВСУ в Facebook.

На Донецком направлении враг обстрелял районы Закотного, Северского, Григорьевки, Татьяновки, Донецкого и Райгородка. Штурмовые действия российских оккупантов в направлении Спорного- Ивано-Дарьевка украинские военные успешно отбили.

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На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары недалеко от Берестового и Нью-Йорка, а также совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Соледар, Звановка, Семигорье.

Вражеские попытки штурма в направлениях Доломитное — Новолуганское и Доломитное — Семигорье под точным огнем украинских военных не были успешными. Такая же ситуация наблюдалась в направлении Роты- Вершина. Противник отошел.

На Славянском направлении враг нанес авиаудар вблизи Богородичного.

Артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Дибровно, Чеполь, Константиновка, Новониколаевка, Мазановка, Богородичное, Никольское и Гусаровка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью вытеснения украинских подразделений из занятых рубежей войска РФ нанесли авиаудары вблизи Авдеевки. Артиллерийские обстрелы велись в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Павловка, Золотая Нива, Времовка, Новополь, Железнодорожное, Новояковловка и Малиновка.

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