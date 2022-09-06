Отбиты четыре атаки оккупантов. В Генштабе ВСУ рассказали, где на Донбассе идут бои
ВСУ отражают попытки наступления войск РФ на Донбассе (Фото:МО/Facebook)
За минувшие сутки украинские военные успешно отбили попытки наступления войск РФ в районах четырех населенных пунктов на Донбассе.
Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, атаки отбиты в районах Соледара, Зайцево, Шахты Бутовка и Спартака.
В ведомстве также рассказали, где на Донбассе войска РФ продолжали обстреливать военные и гражданские объекты.
Так, на Славянском направлении российские оккупанты обстреливали Вернополье, Бражковку, Родное, Долину, Краснополье, Дмитровку, Богородичное, Донецкое и Славянск.
На Краматорском направлении под огнем оказались населенные пункты Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спорное.
На Бахмутском направлении оккупанты атаковали Раздолевку, Белогоровку, Яковлевку, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Григорьевку, Веселую Долину, Одрадовку, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевку, Опросное, Веселое и Майорск.
На Новопавловском направлении обстреливались Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Шахтерское, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Павловка, Константиновка.
На Авдеевском направлении — Авдеевка, Опросное, Первомайское и Марьинка.
В Генштабе ВСУ уточнили, что за минувшие сутки украинская авиация и артиллерия поразила несколько взводных опорных пунктов, около пяти позиций зенитных ракетных комплексов и артиллерийскую батарею армии РФ. Потери противника уточняются.
После почти полного захвата Луганской области армия РФ ежедневно обстреливает населенные пункты Донецкой области из всех видов вооружения, также наносятся ракетные удары. В регионе объявлена обязательная эвакуация.
1 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты на Донбассе «корректируют свои планы» в соответствии с приказом российского диктатора Владимира Путина о выходе на админграницы Донецкой области до 15 сентября.
Перед этим президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что стране-агрессору РФ не удалось захватить всю Донецкую область до конца августа, как того требовали в Кремле.
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