Отбиты четыре атаки оккупантов. В Генштабе ВСУ рассказали, где на Донбассе идут бои 6 сентября, 07:28 ВСУ отражают попытки наступления войск РФ на Донбассе (Фото:МО/Facebook)

За минувшие сутки украинские военные успешно отбили попытки наступления войск РФ в районах четырех населенных пунктов на Донбассе.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, атаки отбиты в районах Соледара, Зайцево, Шахты Бутовка и Спартака.

В ведомстве также рассказали, где на Донбассе войска РФ продолжали обстреливать военные и гражданские объекты.

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Так, на Славянском направлении российские оккупанты обстреливали Вернополье, Бражковку, Родное, Долину, Краснополье, Дмитровку, Богородичное, Донецкое и Славянск.

На Краматорском направлении под огнем оказались населенные пункты Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спорное.

На Бахмутском направлении оккупанты атаковали Раздолевку, Белогоровку, Яковлевку, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Григорьевку, Веселую Долину, Одрадовку, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевку, Опросное, Веселое и Майорск.

На Новопавловском направлении обстреливались Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Шахтерское, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Павловка, Константиновка.

На Авдеевском направлении — Авдеевка, Опросное, Первомайское и Марьинка.

В Генштабе ВСУ уточнили, что за минувшие сутки украинская авиация и артиллерия поразила несколько взводных опорных пунктов, около пяти позиций зенитных ракетных комплексов и артиллерийскую батарею армии РФ. Потери противника уточняются.

После почти полного захвата Луганской области армия РФ ежедневно обстреливает населенные пункты Донецкой области из всех видов вооружения, также наносятся ракетные удары. В регионе объявлена обязательная эвакуация.

1 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты на Донбассе «корректируют свои планы» в соответствии с приказом российского диктатора Владимира Путина о выходе на админграницы Донецкой области до 15 сентября.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что стране-агрессору РФ не удалось захватить всю Донецкую область до конца августа, как того требовали в Кремле.

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