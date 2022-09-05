Бои на Донбассе: ВСУ отбили наступление войск РФ на ряде направлений — Генштаб

5 сентября, 07:22
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На Донбассе идут тяжелые бои, украинские военные отбивают атаки оккупантов (Фото:МО/Facebook)

На Донбассе идут тяжелые бои, украинские военные отбивают атаки оккупантов (Фото:МО/Facebook)

Подразделения ВСУ успешно отразили попытки наступления войск РФ на ряде направлений на Донбассе.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook, атаки российских оккупантов были отбиты в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Кодема и Соледар на Бахмутском направлении.

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Безуспешным было наступление армии РФ и в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное и Невельское на Авдеевском направлении.

На данный момент на Донбассе идут тяжелые бои, оккупанты сосредотачивают усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области.

https://www.youtube.com/watch?v=zWF2TS5RynU

На Славянском направлении противник обстрелял населенные пункты Краснополье, Дибровно, Вернополье и Богородичное. По населенному пункту Дмитровка враг нанес авиаудар.

На Авдеевском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Авдеевка и Водяное.

На Краматорском направлении оккупанты открыли огонь в районах Пискуновки, Донецкого, Кривой Луки, Северска и Спорного.

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На Бахмутском направлении войска РФ обстреляли районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Зайцево, Кодема, Майорск, Бахмутское, Соледар, Бахмут и Николаевка. Они также нанесли авиаудар возле Константиновки, Зеленополья, Зайцева, Кодемы и Соледара.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02WQYS3jbwiZJZrp3pBYBfhHvbD5qMuwH7NdnMP9647pVgT2aGYqSUippgDTeLcWx7l

После почти полного захвата Луганской области армия РФ ежедневно обстреливает населенные пункты Донецкой области из всех видов вооружения, также наносятся ракетные удары. В регионе объявлена обязательная эвакуация.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Донбасс Донецкая область Война России против Украины Генштаб ВСУ

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