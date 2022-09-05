Бои на Донбассе: ВСУ отбили наступление войск РФ на ряде направлений — Генштаб 5 сентября, 07:22 На Донбассе идут тяжелые бои, украинские военные отбивают атаки оккупантов (Фото:МО/Facebook)

Подразделения ВСУ успешно отразили попытки наступления войск РФ на ряде направлений на Донбассе.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook, атаки российских оккупантов были отбиты в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Кодема и Соледар на Бахмутском направлении.

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Безуспешным было наступление армии РФ и в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное и Невельское на Авдеевском направлении.

На данный момент на Донбассе идут тяжелые бои, оккупанты сосредотачивают усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области.

На Славянском направлении противник обстрелял населенные пункты Краснополье, Дибровно, Вернополье и Богородичное. По населенному пункту Дмитровка враг нанес авиаудар.

На Авдеевском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Авдеевка и Водяное.

На Краматорском направлении оккупанты открыли огонь в районах Пискуновки, Донецкого, Кривой Луки, Северска и Спорного.

На Бахмутском направлении войска РФ обстреляли районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Зайцево, Кодема, Майорск, Бахмутское, Соледар, Бахмут и Николаевка. Они также нанесли авиаудар возле Константиновки, Зеленополья, Зайцева, Кодемы и Соледара.

После почти полного захвата Луганской области армия РФ ежедневно обстреливает населенные пункты Донецкой области из всех видов вооружения, также наносятся ракетные удары. В регионе объявлена обязательная эвакуация.

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