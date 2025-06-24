Всеволод Дорофеев, инструктор по такмеду и домедицинской помощи медбатальона Госпитальеры, рассказал NV о том, от чего следует держаться подальше , если вы остались в квартире во время обстрела.

Во время воздушных тревог украинцам следует придерживаться общей рекомендации и переходить в ближайшее укрытие. Впрочем, многие по разным причинам остаются в собственной квартире и обустраивают убежище по правилу двух стен. На этот случай Всеволод Дорофеев, инструктор по такмеду и домедицинской помощи медбатальона Госпитальеры, советует обращать внимание на детали.

По словам эксперта, взрывная волна может превратить любую декоративную отделку комнат, предметы интерьера, вазы, горшки с цветами и т. д. в дополнительную угрозу для человека.

Прежде всего Дорофеев рекомендует держаться как можно дальше от зеркал и дверей со стеклянными элементами.

«Иногда мы считаем, что что-то в квартире достаточно прочное — стеклопакеты на окнах, армированные двери, — приводит эксперт пример, — но на самом деле любая дверь при взрывной волне может вылететь вместе с креплениями».

В качестве дополнительной защиты инструктор Госпитальеров предлагает использовать плотное одеяло. В случае поражения здания такое одеяло может защитить не только от мелких элементов, но и частично обезопасить органы дыхания от токсичных отравлений продуктами горения, топливом от ракет и другими химикатами. Также если у человека в такой ситуации будет возможность перейти в более безопасное место, то одеяло поможет уберечься от порезов из-за поврежденных элементов.

Сейчас многие люди прячутся во время обстрелов в ванных комнатах. Такое помещение при определенной планировке квартиры действительно может стать относительно неплохим местом пребывания на время воздушной тревоги, соглашается эксперт. Но и здесь он советует учитывать различные нюансы.

Так, нередко в ванной расположен бойлер, и в случае поражения квартиры существует риск обжечься кипятком.

«Такие комнаты, как правило, облицованы керамической плиткой, — продолжает собеседник NV, — поэтому следует учитывать, как давно сделан ремонт, достаточно ли хорошо эти панели закреплены и тому подобное. Если мы рассматриваем сценарий со взрывом непосредственно возле апартаментов, то взрывная волна может вызвать откол этих конструкций, разрушение зеркал. То есть это все является дополнительным элементом, который может травмировать».

На вопрос, сколько человек не в критическом состоянии и без массивного кровотечения способен продержаться под завалами, Дорофеев отмечает, что это зависит от многих факторов. В частности от температуры: так, минусовые показатели зимой существенно снижают шансы на выживание.

Дополнительным травмирующим фактором также могут стать ингаляционные повреждения от продуктов горения. «Это грозит человеку интоксикацией, — объясняет эксперт, — серьезным отравлением, с которым организм будет не способен справиться».

Но даже если спасательная операция длится несколько дней, то остается шанс, что человек может быть живым, заключает инструктор. «Человек может быть обезвожен, обессилен, даже без сознания, но жив, — говорит Дорофеев, — и такие случаи были».