В Генштабе ВСУ назвали направление, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки

21 июля, 11:32
Войска РФ несут в Украине значительные потери (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Войска РФ несут в Украине значительные потери (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 38 850 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 21 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Славянском направлении.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=7q9OTmRihUk&t=5s

Также оккупанты лишились почти 11 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 1704 (+4)
  • Боевые бронированные машины — 3912 (+7)
  • Артиллерийские системы — 859 (+3)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 251 (+1)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 113 (+0)
  • Самолеты — 221 (+0)
  • Вертолеты — 188 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 710 (+7)
  • Крылатые ракеты — 167 (+0)
  • Корабли/катера — 15 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 2781 (+6)
  • Специальная техника — 72 (+2).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02SLQQstzJAamLSbaQd4GeBTsFw8dgbowr6LFAzqxGP4JmpmrjMtRoPpBnwEdqG6Hol

Россия напала на Украину 24 февраля. 21 июля — 148-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

https://www.youtube.com/watch?v=A_GL82zpq6w

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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