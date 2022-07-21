В Генштабе ВСУ назвали направление, где войска РФ понесли наибольшие потери за сутки 21 июля, 11:32 Войска РФ несут в Украине значительные потери (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 38 850 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 21 июля, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Славянском направлении.

Видео дня

Также оккупанты лишились почти 11 000 единиц техники, среди них:

Танки — 1704 ( +4)

+4) Боевые бронированные машины — 3912 ( +7)

+7) Артиллерийские системы — 859 ( +3)

+3) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 251 ( +1)

РСЗО) — 251 +1) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 113 ( +0)

ПВО) — 113 +0) Самолеты — 221 ( +0)

+0) Вертолеты — 188 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 710 ( +7)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 710 +7) Крылатые ракеты — 167 ( +0)

+0) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2781 ( +6)

+6) Специальная техника — 72 ( +2).

Россия напала на Украину 24 февраля. 21 июля — 148-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.