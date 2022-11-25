Минус 430 оккупантов и вражеская техника. Где войска РФ понесли наибольшие потери в Украине за сутки 25 ноября, 10:14 ВСУ уничтожают тысячи единиц техники армии РФ в Украине (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 86 150 своих военных, за минувшие сутки — 430.

Такие данные по состоянию на утро пятницу, 25 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери войска РФ понесли на Бахмутском и Лиманском направлениях.

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Также оккупанты лишились более 18 000 единиц техники, среди них:

Танки — 2899 ( +1)

+1) Боевые бронированные машины — 5844 ( +5)

+5) Артиллерийские системы — 1895 ( +6)

+6) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 395 ( +0)

РСЗО) — 395 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 209 ( +0)

ПВО) — 209 +0) Самолеты — 278 ( +0)

+0) Вертолеты — 261 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1553(+6)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1553(+6) Крылатые ракеты — 531 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4404 ( +4)

+4) Специальная техника — 163 ( +2)

Россия напала на Украину 24 февраля. 25 ноября — 275-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.