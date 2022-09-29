Ликвидировано более 400 оккупантов. В Генштабе ВСУ рассказали, где армия РФ понесла наибольшие потери за сутки 29 сентября, 09:32 В Украине уничтожена уже почти 15 тысяч военной техники РФ (Фото:Минобороны Украины)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 58 580 своих военных, за минувшие сутки — 430.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 29 сентября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Краматорском направлениях.

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Также оккупанты лишились более 14 500 единиц техники, среди них:

Танки — 2325 ( +13)

+13) Боевые бронированные машины — 4909 ( +20)

+20) Артиллерийские системы — 1385 ( +4)

+4) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 331 ( +0)

РСЗО) — 331 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 175 ( +0)

ПВО) — 175 +0) Самолеты — 262 ( +0)

+0) Вертолеты — 224 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 995 ( +6)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 995 +6) Крылатые ракеты — 246 ( +4)

+4) Корабли/катера — 15 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 3751 ( +9)

+9) Специальная техника — 131 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 29 сентября — 218-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника. Украинские военные освободили уже более 8000 кв. км территорий.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ. 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.