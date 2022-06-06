100 военных РФ, самолет и вертолет за сутки. В Генштабе ВСУ рассказали, где российские оккупанты понесли наибольшие потери

6 июня, 09:28
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Россия потеряла в Украине уже более 9000 единиц техники (Фото:Генштаб ВСУ)

Россия потеряла в Украине уже более 9000 единиц техники (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 31 250 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 6 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Славянском направлении.

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Также оккупанты лишились более 9000 единиц техники, среди них:

https://www.youtube.com/watch?v=YsFkI09-Dr8
  • Танки — 1386 (+5)
  • Боевые бронированные машины — 3400 (+8)
  • Артиллерийские системы — 690 (+6)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 207 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 96 (+1)
  • Самолеты — 211 (+1)
  • Вертолеты — 176 (+1)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 551 (+3)
  • Крылатые ракеты — 125 (+3)
  • Корабли/катера — 13 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 2395 (+35)
  • Специальная техника — 53 (+1).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/333762602270158

Россия напала на Украину 24 февраля. 6 июня — 103-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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