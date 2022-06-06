100 военных РФ, самолет и вертолет за сутки. В Генштабе ВСУ рассказали, где российские оккупанты понесли наибольшие потери
Россия потеряла в Украине уже более 9000 единиц техники (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 31 250 своих военных.
Такие данные по состоянию на утро понедельника, 6 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Славянском направлении.
Также оккупанты лишились более 9000 единиц техники, среди них:
- Танки — 1386 (+5)
- Боевые бронированные машины — 3400 (+8)
- Артиллерийские системы — 690 (+6)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 207 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 96 (+1)
- Самолеты — 211 (+1)
- Вертолеты — 176 (+1)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 551 (+3)
- Крылатые ракеты — 125 (+3)
- Корабли/катера — 13 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 2395 (+35)
- Специальная техника — 53 (+1).
Россия напала на Украину 24 февраля. 6 июня — 103-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.
22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.
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