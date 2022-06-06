100 военных РФ, самолет и вертолет за сутки. В Генштабе ВСУ рассказали, где российские оккупанты понесли наибольшие потери 6 июня, 09:28 Цей матеріал також доступний українською Россия потеряла в Украине уже более 9000 единиц техники (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 31 250 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 6 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Славянском направлении.

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Также оккупанты лишились более 9000 единиц техники, среди них:

Танки — 1386 ( +5)

+5) Боевые бронированные машины — 3400 ( +8)

+8) Артиллерийские системы — 690 ( +6)

+6) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 207 ( +0)

РСЗО) — 207 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 96 ( +1)

ПВО) — 96 +1) Самолеты — 211 ( +1)

+1) Вертолеты — 176 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 551 ( +3)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 551 +3) Крылатые ракеты — 125 ( +3)

+3) Корабли/катера — 13 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2395 ( +35)

+35) Специальная техника — 53 ( +1).

Россия напала на Украину 24 февраля. 6 июня — 103-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.



С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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