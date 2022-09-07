Тяжелые бои на Донбассе: ВСУ отбили попытки наступления войск РФ в районе восьми населенных пунктов — Генштаб 7 сентября, 07:26 ВСУ переходят в контрнаступление на нескольких направлениях и сдерживают оккупантов (Фото:МО/Facebook)

За минувшие сутки украинские военные отбили восемь попыток наступления войск РФ на Донбассе.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook, удалось у спешно отразить атаки российских оккупантов в районе населенных пунктов Григоровка, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Опытное.

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В ведомстве подчеркнули, что подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории Украины.

В Генштабе также рассказали о ситуации на ряде направлений на Донбассе.

Так, на Славянском направлении армия РФ обстреливала Славянск, Большую Камышеваху, Долину, Краснополье, Дмитровку и Довгеньке.

На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Опытное, Водяное, Тоненькое и Первомайское

На Краматорском направлении оккупанты атаковали районы Татьяновки, Кривой Луки, Спорного, Веселого и Григорьевки.

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На Новопавловском направлении активных наступательных действий враг не проводил, под огневым влиянием противника оказались районы Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Угледара, Сладкого, Шевченко, Золотой Нивы, Павловки и Времовки.

На Бахмутском направлении противник стрелял из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцево, Веселая Долина, Майорск и Яковлевка.

После почти полного захвата Луганской области армия РФ ежедневно обстреливает населенные пункты Донецкой области из всех видов вооружения, также наносятся ракетные удары. В регионе объявлена обязательная эвакуация.

1 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты на Донбассе «корректируют свои планы» в соответствии с приказом российского диктатора Владимира Путина о выходе на админграницы Донецкой области до 15 сентября.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что стране-агрессору РФ не удалось захватить всю Донецкую область до конца августа, как того требовали в Кремле.

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