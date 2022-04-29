Оккупанты обстреливают все города Луганской области, идут бои за Орехово — глава ОВА 29 апреля, 08:39 Цей матеріал також доступний українською Под огнем оккупантов оказались все населенные пункты Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

За минувшие сутки российские оккупанты десять раз обстреляли населенные пункты Луганской области, под огнем оказались Северодонецк, Лисичанск, Горское, Приволье и Попасная.

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Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, оккупанты четыре раза обстреляли Лисичанск и дважды Попасную. В Горской громаде громко почти непрерывно.

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В каждом из этих городов есть повреждения жилого фонда и хозяйственных построек.

По словам Гайдая, идут также бои за Орехово, противник пытается штурмовать позиции ВСУ в районе Светличного.

«Наши военные дают хороший отпор, однако россияне со всего имеющегося вооружения открывают огонь по населенным пунктам, уничтожая дома и инфраструктуру — там уже невозможно восстановить воду, свет и газ», — добавил он.

В Луганской области идут бои за Попасную, Рубежное, Северодонецк и ряд других населенных пунктов. Оккупантам удалось занять Кременную.

Оккупанты систематически обстреливают города, в области не осталось ни одного уцелевшего дома.

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