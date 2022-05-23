Оккупанты создали 19 «комендатур» в Херсонской и Запорожской областях — Генштаб 23 мая, 19:26 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 23 мая, на 89-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 23 мая

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угроза ракетных ударов с территории Беларуси сохраняется;

на Северском направлении российские оккупанты не прекращают обстрелы позиций защитников Украины возле границы в Сумской и Черниговской областях ;

; на Слобожанском направлении оккупанты пытаются удержать занятые рубежи и обстреливают украинские войска, пытаясь помешать им продвинуться в сторону границы. Враг возобновил штурм в районе Терновой при поддержке артиллерии, успеха не имел;

при поддержке артиллерии, успеха не имел; на Славянском направлении россияне пытаются удержать занятые позиции и создать условия для возобновления наступления. Противник нанес авиаудар по району Богородичного и обстреливал из артиллерии Гусаровку, Чепель, Долину и Святогорск . В районе села Студенок россияне использовали РСЗО и тяжелые огнеметные системы;

. В районе села Студенок россияне использовали РСЗО и тяжелые огнеметные системы; на Донецком направлении подразделения врага пытаются прорвать оборону украинских войск , чтобы окружить их и выйти на админграницу Луганской области. Основные усилия оккупантов сосредоточены на Бахмутском направлении ;

, чтобы окружить их и выйти на админграницу Луганской области. Основные ; на Лиманском направлении враг обстреливал из артиллерии подразделения Сил обороны и гражданскую инфраструктуру Лимана;

и гражданскую инфраструктуру Лимана; на Северодонецком направлении россияне без успеха вели штурм при поддержке артиллерии, понесли потери и отступили ;

; на Бахмутском направлении оккупанты также безуспешно пытались наступать . В направлении на Луганское враг провел разведку боем, не имел успеха и отошел;

. В направлении на Луганское враг провел разведку боем, не имел успеха и отошел; на Южнобугском направлении оккупанты обстреливают украинские позиции, пытаясь сковать их действия, и оборудуют оборонные рубежи в районе Посад-Покровского ;

; на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях россияне создали 19 так называемых « комендатур» ;

; в северо-западной части временно оккупированного Крыма противник разворачивает два дополнительных зенитно-ракетных дивизиона С-400 ;

; у оккупантов по-прежнему низкое морально-психологическое состояние, они систематически пьянствуют и дезертируют. Личный состав вражеских подразделений жалуется на неэффективность своих атак на позиции защитников Украины.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 29 200 человек личного состава, 1293 танка, 204 самолета, 170 вертолетов, 476 беспилотников, 604 артиллерийских системы, 13 кораблей и катеров и не только.

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