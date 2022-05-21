Авиаудары и обстрелы из артиллерии продолжаются. Генштаб ВСУ рассказал, где идут бои 21 мая, 07:51 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты продолжают наступление на Донбассе (Фото:МО)

Российские оккупанты не прекращают наступление в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Война России против Украины — главные события 21 мая

Как сообщили в Генштабе ВСУ, обстрелы также продолжались вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск в Донецком операционном районе и на славянском направлении.

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На волынском и полесском направлениях, в целом, ситуация существенных изменений не претерпела. Отмечается наращивание системы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы в приграничных с Украиной районах.

На северском направлении противник обстрелял позиции сил обороны в районах приграничных украинских населенных пунктов на территории Сумской и Черниговской областей.

На слобожанском направлении главные усилия неприятеля сосредотачиваются на удержании занятых рубежей. Противник наносил авиационные удары по населенному пункту Циркуны.

На донецком направлении противник ведет активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

На запорожском направлении противник производил огневое поражение подразделений ВСУ.

На криворожском и николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск. Отмечается дополнительное развертывание подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

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