Авиаудары и обстрелы из артиллерии продолжаются. Генштаб ВСУ рассказал, где идут бои

21 мая, 07:51
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Оккупанты продолжают наступление на Донбассе (Фото:МО)

Оккупанты продолжают наступление на Донбассе (Фото:МО)

Российские оккупанты не прекращают наступление в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Война России против Украины — главные события 21 мая

Как сообщили в Генштабе ВСУ, обстрелы также продолжались вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск в Донецком операционном районе и на славянском направлении.

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На волынском и полесском направлениях, в целом, ситуация существенных изменений не претерпела. Отмечается наращивание системы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы в приграничных с Украиной районах.

На северском направлении противник обстрелял позиции сил обороны в районах приграничных украинских населенных пунктов на территории Сумской и Черниговской областей.

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На слобожанском направлении главные усилия неприятеля сосредотачиваются на удержании занятых рубежей. Противник наносил авиационные удары по населенному пункту Циркуны.

На донецком направлении противник ведет активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

На запорожском направлении противник производил огневое поражение подразделений ВСУ.

На криворожском и николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск. Отмечается дополнительное развертывание подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

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Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ

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