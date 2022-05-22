88-й день войны — главное. Авиация уничтожила российские Солнцепеки, в Украину приехал президент Польши

22 мая, 07:05
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Уничтоженная российская военная техника на выставке в Киеве, 21 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Уничтоженная российская военная техника на выставке в Киеве, 21 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Воскресенье, 22 мая — 88-й день обороны Украины в полномасштабной войне против России.

НВ следит за главными событиями нового дня войны

05:33 В Киевской области нашли еще два тела убитых оккупантами мирных жителей

В Бучанском районе Киевской области нашли еще двух убитых российскими оккупантами мирных жителей.

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«В конце февраля во время обстрелов в собственном дворе погибла пожилая женщина, а в начале марта оккупанты убили и ее 27-летнего внука. Родственники похоронили погибших на местном кладбище», — сказано в сообщении полиции.

05:09 «Чтобы продвинуться в Запорожье». Оккупанты могут готовить наступление на южном направлении — Институт изучения войны

Российские оккупанты могут готовиться к наступлению в Херсонской и Запорожской областях, сообщает американский Институт по изучению войны в возведении за 21 мая.

05:06 В Риге ударили юношу с украинским флагом, злоумышленника задержали

Полиция Латвии задержала мужчину, который после акции За освобождение от советского наследия нанес телесные повреждения парню с украинским флагом. Злоумышленнику сначала удалось скрыться с места происшествия

04:16 В РФ заявили о серьезных проблемах с логистикой из-за санкций

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил о серьезных проблемах с логистикой в России в связи с санкциями. Многие страны ввели санкции против РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину.

04:09 Россия вывела в море две трети боеспособных подлодок Черноморского флота — СМИ

В море сейчас находятся две трети боеспособных подлодок Черноморского флота России, сообщает проект Радио Свобода Крым.Реалии.

По информации издания, возле причала в Южной бухте оккупированного РФ Севастополя стоят две подлодки проекта Варшавянка. Всего в составе ЧФ РФ шесть подлодок проекта Варшавянка: Б-261 Новороссийск, Б-237 Ростов-на-Дону, Б-262 Старый Оскол, Б-265 Краснодар, Б-268 Великий Новгород и Б-271 Колпино. Эти подлодки несут крылатые ракеты Калибр и минно-торпедное вооружение.

03:19 ВСУ на юге уничтожили 29 оккупантов и значительное количество вражеской техники

За минувшие сутки, 21 мая, украинские военные на Южном направлении уничтожили 29 кафиров. Кроме того, было уничтожено большое количество вражеской военной техники.

03:08 Анджей Дуда приехал в Украину и выступит в Раде

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину, сообщила его пресс-служба. Польский президент станет первым иностранным лидером, который выступит в Верховной Раде с начала полномасштабного вторжения России. Выступление запланировано на воскресенье, 22 мая.

02:52 На Запорожье оккупанты угрожают предпринимателям, которые не хотят торговать за рубли

В Васильевке Запорожской области предпринимателям, не желающим продавать товары за рубли, оккупанты угрожают «профилактическими беседами». Они ввели курс валют на уровне 10 гривен за 25 рублей.

02:48 В Минэкологии заявили, что угрозы вымирания Азовского моря нет

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец сказал, что подтверждений загрязнения Азовского моря токсичными отходами сейчас нет.

«Сегодня у нас такого подтверждения [загрязнения] нет, потому что установить, что там происходит, очень тяжело — специалисты не могут попасть на территорию…

Если углубиться в детали, которые приводят специалисты, даже если из-за вероятного повреждения защитной дамбы на Азовстали вода из дренажного канала попадет в Азовское море, существенных изменений и влияния на ситуацию в Азовском море не будет, потому что разведение будет настолько большим, что концентрация будет значительно ниже грани определения этих опасных веществ", — заявил министр.

02:16 Переговоры не возобновятся, пока Россия не начнет адекватно оценивать ситуацию — Подоляк

В интервью телеканалу Настоящее время советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что переговоры приостановлены до того момента, когда российская сторона не начнет объективно смотреть на свои военные преступления, на позицию Украины и «на то, как мы из этой войны должны выйти».

«На сегодняшний день, к сожалению, Россия вернулась к такому изначальному не совсем внятному представлению о мире и о своей роли в мире, до сих пор не осознала, что она уже 85 дней воюет против Украины, а не против НАТО, я еще раз подчеркну. И естественно, это мешает им адекватно воспринимать и переговорный процесс», — отметил он.

Подоляк уточнил, что переговоры — обязательный инструмент во время войны, но на этой площадке стороны должны адекватно оценивать себя, ход боевых действий и позицию своей страны.

01:36 В Николаеве слышны взрывы кассетных снарядов

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе слышны взрывы кассетных снарядов. Он также напомнил о правиле «двух стен», когда между человеком и улицей должно быть как минимум две стены, где первая будет брать на себя силу взрыва, а вторая — обломки.

01:28 Украинская авиация за сутки уничтожила две вражеских системы Солнцепек

В субботу, 21 мая, авиация Воздушных Сил ВСУ уничтожила по меньшей мере 12 единиц российской военной техники, среди которых — две тяжелые огнеметные системы Солнцепек.

Как сообщает пресс-служба Командования Воздушных Сил, российские оккупанты опять наносили удары по территории Украины крылатыми ракетами Калибр из акватории Черного моря. Две ракеты украинские истребители перехватили и уничтожили в небе, еще одну сбило подразделение зенитных ракетных войск в Винницкой области.

01:09 Помогайте обороне каждый день. Зеленский призвал украинцев не быть беззаботными

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев в тылу помогать армии и не забывать, что война продолжается. Он призвал не быть беззаботными или небрежными.

«Война, к сожалению, продолжается. Война не кончилась. Нам еще предстоит сразиться и идти вперед к победе. Возможно, кому-то в некоторых городах в тылу кажется, что о войне можно забыть. И — стать беззаботным. Или даже небрежным. Но нет, это не так. Каждый день погибают украинцы за нашу независимость. Каждый день!» — сказал Зеленский.

00:32 Оккупанты потеряли значительные силы при попытке переместить бронетехнику через Северский Донец — Генштаб

Украинские военные нанесли огневое поражение по российским оккупантам, выведя из строя их очередную понтонную переправу через Северский Донец вблизи Серебрянки.

"…Форсирование россиянами реки — миссия невыполнима, благодаря воинам 30 ОМБр СВ ВСУ и собратьям из других силовых структур. Наши подразделения нанесли огневое поражение", — заявили в Генштабе.

00:31 Россия направила фактически все ресурсы, чтобы нас уничтожить — Зеленский

«Россия направила фактически все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить. В российских регионах открыто говорят, что их так называемая „спецоперация“ является причиной экономического падения — в частности, таких отраслей, как строительство, и многих других. А также — причиной обеднения людей, которое может быть еще больше, чем в 1990-е годы», — сказал глава государства в вечернем обращении.

Президент также призвал каждого украинца ежедневно заботиться о том, чтобы помочь обороне и армии.

00:16 Россия запретила въезд более 960 американцам, в частности, Байдену и Блинкену

МИД РФ обнародовал список из 963 американцев, которым на неопределенный срок запретили въезд в Россию, в том числе в него внесен президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкена и другие американские должностные лица.

Как оказалось, в российский санкционный «черный список» попали даже пятеро уже умерших граждан США.

Редактор: Нина Григорская

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