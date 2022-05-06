В Беларуси находятся до восьми российских Искандеров — Генштаб 6 мая, 19:43 Цей матеріал також доступний українською Защитники Украины продолжают наносить потери российским оккупантам (Фото:30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 6 мая, на 72-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



российские оккупанты продолжают наступление на востоке, чтобы попытаться установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и удержать сухопутный коридор с оккупированным Крымом. Активнее всего противник действует на Слобожанском и Донецком направлениях ;

; противник продолжает удары по транспортной инфраструктуре и жилым районам на украинских территориях;

в Брестской и Гомельской области белорусские военные продолжают прикрывать украинско-белорусскую границу. На территории Беларуси остается до восьми пусковых установок Искандер-М и до шести самолетов , которые могут быть использованы для авиаударов по украинской территории;

, которые могут быть использованы для авиаударов по украинской территории; в Брянской, Курской и Белгородской областях российские солдаты прикрывают украинско-российскую границу, оборудовали позиции возле пунктов пересечения границы. По данным Генштаба, в Клинцах Брянской области подразделения 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии западного военного округа готовятся к вторжению в Украину;

на Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают наращивать силы и перебрасывают подразделения восточного военного округа из района Уразово Белгородской области. Противник блокирует некоторые отдаленные населенные пункты Харьковской области, продолжает систематические обстрелы украинских войск. Оккупанты безуспешно пытались наступать в направлении Новой Дмитровки ;

Белгородской области. Противник блокирует некоторые отдаленные населенные пункты Харьковской области, продолжает систематические обстрелы украинских войск. Оккупанты ; защитники Украины в результате наступления восстановили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога и частью села Черкасские Тишки в Харьковской области;

в Харьковской области; на Донецком и Таврийском направлениях враг продолжает обстрелы почти по всей линии столкновения, авиа- и ракетно-бомбовые удары;

на Лиманском направлении российские оккупанты проводили штурм в направлению Шандриголово. На Северодонецком направлении — безуспешно пытались установить контроль над Рубежным и Воеводовкой , на Попаснянском направлении — вели штурм в направлении Нижнего. На Авдеевском и Кураховском направлениях враг обстреливал позиции защитников Украины;

, на Попаснянском направлении — вели штурм в направлении Нижнего. На Авдеевском и Кураховском направлениях враг обстреливал позиции защитников Украины; в Мариуполе основные силы оккупантов сосредоточены на блокировке и обстреле украинских защитников в районе завода Азовсталь . В направлении Пречистовки противник провел разведку боем и отступил;

. В направлении Пречистовки противник провел разведку боем и отступил; на Бессарабском направлении Россия продолжает провокации в оккупированном Приднестровском регионе , российские войска там приведены в полную боевую готовность;

, российские войска там приведены в полную боевую готовность; оккупанты несут значительные потери в личном составе и техники. По данным Генштаба, в психиатрической больнице Малотокмацкого Ростовской области находятся до 800 раненых и до 200 тел погибших российских военных.

Видео дня

По информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла почти 25000 человек личного состава, 1110 танков, 199 самолетов, 155 вертолетов, 324 беспилотника и не только.

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