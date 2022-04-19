Третий день без эвакуации. В Украине снова не согласовали гуманитарные коридоры, но из Луганской области попытаются вывезти людей 19 апреля, 09:45 Цей матеріал також доступний українською Жителей Луганской области призывают эвакуироваться (Фото:Serhii Nuzhnenko/Reuters)

Во вторник, 19 апреля, в Украине снова не будет согласованных гуманитарных коридоров для эвакуации населения.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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«Сегодня, 19 апреля, к сожалению, гуманитарных коридоров нет. Продолжаются интенсивные обстрелы в Донбассе», — отметила она.

Верещук добавила, что россияне отказываются предоставить коридор для выхода гражданских из Мариуполя в направлении Бердянска.

Также продолжаются сложные переговоры об открытии гуманитарных коридоров в Херсонской и Харьковской областях.

Вместе с тем, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что из Луганской области будут вывозить людей, несмотря на то что российские оккупанты отказали в режиме тишины.

«Как и каждый день, будут организованы попытки спасти людей из Рубежного, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и Горской громады. В режиме тишины россияне нам на 19 апреля отказали. Оккупанты не прекращают блокировку и обстрелы маршрутов, нарушая международное гуманитарное право. Но мы не можем оставить жителей Луганщины на произвол судьбы. В эвакуации нам помогут сегодня волонтеры, полиция будет доставлять в автобусы пожилых и маломобильных, а также людей из укрытий», — отметил он.

Глава ОВА призвал жителей принять решение об эвакуации быстро.

«Эвакуируйтесь в безопасные регионы Украины — вам помогут с поиском жилья, получением денежной помощи от государства и международных партнеров, решат другие бытовые проблемы», — резюмировал он.

Эвакуация людей из Луганской и Донецкой областей будет проходить на поезде.

С 17 апреля в Украине не работают гуманитарные коридоры.

Россия напала на Украину 24 февраля. 19 апреля — 55-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.



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