Гайдай подтвердил удар ВСУ по базе ЧВК Вагнера в Попасной 15 августа, 08:58 В результате точного удара ВСУ по штабу ЧВК Вагнера в Попасной есть погибшие и раненые оккупанты (Фото:Денис Казанский/Facebook)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подтвердил удар ВСУ по базе ЧВК Вагнера в оккупированной Попасной.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

«ВСУ снова удачно отработали по вражескому штабу, на который привел один из представителей СМИ России. На этот раз вчера в Попасной, где точным ударом разбит штаб ЧВК Вагнера», — отметил он.

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По словам Гайдая, количество погибших оккупантов уточняется.

Другие детали глава ОВА не уточнил.

Накануне журналист Денис Казанский сообщил, что украинские военные ударили по штабу российских наемников из частной военной компании Вагнера в оккупированной Попасной. По его словам. удар был нанесен из HIMARS.

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После удара ВСУ из-под завалов выносили убитых и раненых наемников.

Накануне российский военкор Сергей Среда посещал «вагнеровцев» и делал с ними фото. На одной из фотографий виден человек, похожий на владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Также на одном из фото была видна табличка с адресом — Мироновская улица, 12.

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