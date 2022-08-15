Гайдай подтвердил удар ВСУ по базе ЧВК Вагнера в Попасной

15 августа, 08:58
В результате точного удара ВСУ по штабу ЧВК Вагнера в Попасной есть погибшие и раненые оккупанты (Фото:Денис Казанский/Facebook)

В результате точного удара ВСУ по штабу ЧВК Вагнера в Попасной есть погибшие и раненые оккупанты (Фото:Денис Казанский/Facebook)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подтвердил удар ВСУ по базе ЧВК Вагнера в оккупированной Попасной.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

«ВСУ снова удачно отработали по вражескому штабу, на который привел один из представителей СМИ России. На этот раз вчера в Попасной, где точным ударом разбит штаб ЧВК Вагнера», — отметил он.

Видео дня

По словам Гайдая, количество погибших оккупантов уточняется.

https://www.youtube.com/watch?v=WJFABR6suJQ

Другие детали глава ОВА не уточнил.

Накануне журналист Денис Казанский сообщил, что украинские военные ударили по штабу российских наемников из частной военной компании Вагнера в оккупированной Попасной. По его словам. удар был нанесен из HIMARS.

Читайте также:
Появилось видео уничтожения казармы с бойцами Росгвардии в Кадиевке

После удара ВСУ из-под завалов выносили убитых и раненых наемников.

Накануне российский военкор Сергей Среда посещал «вагнеровцев» и делал с ними фото. На одной из фотографий виден человек, похожий на владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Также на одном из фото была видна табличка с адресом — Мироновская улица, 12.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Луганская область Частная военная компания Вагнера Попасная Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Венди Вуд: «Кофеманы утверждают, что пьют кофе для того, чтобы проснуться и снять усталость, но это не соответствует действительности» (Фото:SIphotography/Depositphotos)
Дело не в силе воли. Как избавиться от вредных привычек
Венди Вуд
Чтобы создать образ на каждый день, возьмите свою любимую рубашку на пуговицах или футболку и заправьте ее в джинсы (Фото:instagram.com/anoukyve)
Можно носить круглый год /
Как эффектно стилизовать белые джинсы и какие модели сейчас в тренде
14 августа, 10:14
Красота и мода
Иван Компан
финансист, основатель First Kyiv Investment Club
Рынок или ФРС. Кто прав?

Каждый кризис, большой или маленький, всегда приносит что-нибудь новое. В нынешней ситуации необычно противостояние или, вернее сказать, разное видение состояния дел и перспектив экономики рынком и центральным банком США.

14 августа, 09:31
Эксперты
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X