«Почему бы нет». Фотографы Либеровы рассказали о пленном оккупанте, ждущего, что война будет идти «до последнего россиянина»

22 апреля, 11:39
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Российский пленный, считающий, что Россия может победить, воюя «до последнего россиянина» (Фото:libkos/Instagram)

Российский пленный, считающий, что Россия может победить, воюя «до последнего россиянина» (Фото:libkos/Instagram)

Фотографы Влада и Константин Либеровы в интервью Radio NV рассказали о плененном россиянине по имени Александр, заявившем им, что «победа Украины — это еще не факт».

Константин Либеров рассказал Radio NV, что спросил у него, как он будет чувствовать себя после победы Украины.

«Он посмотрел на нас, улыбнулся и говорит: "Победа Украины - это еще не факт". Вот и нам это было странно», — описала его ответ Влада Либерова.

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По ее словам, после этого они стали уточнять у оккупанта, что он подразумевает

«У нас больше людей, больше техники. Что вы хотите? Все равно вас перемелеем», — передал его ответ Константин Либеров.

Влада Либерова отметила, что когда у российского пленного спросили, думает ли он, что Россия будет воевать до последнего россиянина, он ответил «Почему бы нет».

Ранее командующий группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский показал видео с россиянами, захваченными в плен возле Марьинки.

На видео мобилизованные из Казани (Татарстан), Башкортостана, Чебоксар и житель временно оккупированной Макеевки Донецкой области.

В частности, пленные на видео жалуются на плохое довольствие и то, что командование угрожает физической расправой родственникам за отказ идти на штурм.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Пленные Россияне Российские военные Война в Украине Военнопленные Российско-украинская война Война России против Украины Фотографы Либеровы радио NV

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