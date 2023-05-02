Вышла впечатляющая документалка о сборной Украины по волейболу 2 мая, 13:11 Новости компаний Эпицентр

На медиасервисе Megogo покажут вдохновляющий документальный фильм «24» о жизни и борьбе украинских волейболистов после начала широкомасштабной войны.

Премьера новой ленты, снятой Тарасом Герегой и Павлом Черепиным при поддержке компании Эпицентр, состоится на Megogo уже 2 мая. Еще до официального релиза в Украине картина получила целый ряд престижных мировых наград. Фильм был отмечен на Международном фестивале спортивных фильмов во Франции и Измирском международном фестивале фильмов о беженцах, проходящем в Турции.

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Фото: Эпицентр

«Вопреки полномасштабному вторжению, полностью изменившему привычную жизнь всех без исключения украинцев, в прошлом году наши волейболисты достигли самого выдающегося результата в истории страны. Они не только попали в восьмерку лучших команд мира, но и получили исторический шанс квалифицироваться на Олимпиаду. Уверен, что мир должен знать о героизме и достижениях украинцев», — рассказывает соавтор фильма Тарас Герега.



Документалка начинается с невероятной истории украинских братьев, которые мечтали стать мировыми звездами волейбола, но стали вынужденными беженцами после вторжения 24 февраля. Их личные трудности и победы переплетаются с путешествием украинской сборной по волейболу, которая получает шанс соревноваться на Чемпионате мира как 24 команда глобального рейтинга, а в итоге получает возможность пройти на Олимпиаду 24 года.



Фото: Эпицентр

«Как режиссер, я всегда увлекался рассказом историй, которые могут вдохновлять и влиять на жизнь людей. В фильме „24“ я хотел погрузиться в жизнь семьи, которая была вынуждена покинуть свой дом из-за войны, но продолжила заниматься спортом. Как продюсер я гордился тем, что был свидетелем большого путешествия украинской сборной по волейболу на Чемпионате мира 2022 года, наилучшего результата в истории на сегодняшний день. Как украинец, я предпочел бы не иметь таких совпадений и событий, как те, что мы встретили при создании „24“. Но если мы оказались в таких условиях, мы должны сделать все возможное, чтобы поведать миру правдивую историю», — объясняет Павел Черепин.



Фото: Эпицентр

Отметим, что документальная лента «24» стала уже четвертым совместным кинопроектом Тараса Гереги и Павла Черепина. Ранее они сняли фильмы «Особая атмосфера», «Пять финалов» и «Линия атаки», которые получили миллионы просмотров в Украине, а также награды международных фестивалей документальных фильмов.

