Как морские. Федоров заинтриговал возможным появлением в Украине нового типа дронов 26 августа, 11:52 Михаил Федоров (Фото:Михайло Федоров via Facebook)

Михаил Федоров, вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий в интервью Radio NV заинтриговал возможным появлением в Украине нового типа дронов.

В эфире Radio NV Федоров отметил, что появился такой тип дронов как морские, которые работают «достаточно эффективно».

«Сейчас этот рынок активно развивается, продолжает развиваться, появляются новые компании, которые производят подобный продукт. Мы продолжаем инвестировать в это направление, продолжаем его поддерживать и есть достаточно амбициозные цели, что будет дальше происходить. Я не могу говорить много деталей, но хочу сказать, что такой тип, который открылся для всех — морские дроны, зоны для роста есть и в других направлениях, мы над ними с вами работаем. Возможно, неожиданно через некоторое время появится еще один тип дронов, и он также будет приятно удивлять украинцев и защищать нашу страну», — сказал министр.

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24 августа глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия уничтожает до 70% украинских морских дронов-камикадзе, но это эффективное оружие.

Буданов также подчеркнул, что морские дроны — это оружие сдерживания, а не наступления. Они могут парализовать деятельность флота.

По его словам, Украина уже освоила «нормальное такое серийное производство» морских дронов-камикадзе.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы второй раз с начала полномасштабного вторжения России, после чего все движение по нему было остановлено. Россияне признают, что не смогут восстановить его до конца 2023 года.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

16 августа телеканал CNN опубликовал видео, на котором зафиксирован момент июльской атаки экспериментального морского дрона.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал журналистам, что беспилотник Морской малыш — результат многомесячных разработок, которые начались сразу после полномасштабного вторжения России.

Он впервые признал причастность Украины ко второму подрыву Крымского моста. В июле он заявил, что его спецслужба осуществила и первый — в октябре 2022 года.