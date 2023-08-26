Как морские. Федоров заинтриговал возможным появлением в Украине нового типа дронов

26 августа, 11:52
Поделиться:
Михаил Федоров (Фото:Михайло Федоров via Facebook)

Михаил Федоров (Фото:Михайло Федоров via Facebook)

Михаил Федоров, вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий в интервью Radio NV заинтриговал возможным появлением в Украине нового типа дронов.

В эфире Radio NV Федоров отметил, что появился такой тип дронов как морские, которые работают «достаточно эффективно».

https://www.youtube.com/watch?v=L4oT6sEYr4Q

«Сейчас этот рынок активно развивается, продолжает развиваться, появляются новые компании, которые производят подобный продукт. Мы продолжаем инвестировать в это направление, продолжаем его поддерживать и есть достаточно амбициозные цели, что будет дальше происходить. Я не могу говорить много деталей, но хочу сказать, что такой тип, который открылся для всех — морские дроны, зоны для роста есть и в других направлениях, мы над ними с вами работаем. Возможно, неожиданно через некоторое время появится еще один тип дронов, и он также будет приятно удивлять украинцев и защищать нашу страну», — сказал министр.

Видео дня

Читайте также:

Украинский надводный дрон Sea Baby на тренировках (Фото:СБУ) «Убийца мостов». Морские дроны Sea Baby — новый ход Украины в битве за Черное море: первые факты и выводы об изобретении СБУ

24 августа глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия уничтожает до 70% украинских морских дронов-камикадзе, но это эффективное оружие.

Буданов также подчеркнул, что морские дроны — это оружие сдерживания, а не наступления. Они могут парализовать деятельность флота.

По его словам, Украина уже освоила «нормальное такое серийное производство» морских дронов-камикадзе.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы второй раз с начала полномасштабного вторжения России, после чего все движение по нему было остановлено. Россияне признают, что не смогут восстановить его до конца 2023 года.

Читайте также:

Морские дроны (Фото:FEDOROV/Telegram) «Украина стала первой». Почему морские дроны, которыми атакуют российский флот, уникальны — военный эксперт

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

16 августа телеканал CNN опубликовал видео, на котором зафиксирован момент июльской атаки экспериментального морского дрона.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал журналистам, что беспилотник Морской малыш — результат многомесячных разработок, которые начались сразу после полномасштабного вторжения России.

Он впервые признал причастность Украины ко второму подрыву Крымского моста. В июле он заявил, что его спецслужба осуществила и первый — в октябре 2022 года.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Беспилотники Дроны Михаил Федоров дроны-камикадзе морской дрон-камикадзе радио NV дрон Морской малыш

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X