Без режима тишины от россиян. В Луганской области пытаются эвакуировать население из пяти населенных пунктов 20 апреля, 11:48 Цей матеріал також доступний українською Сегодня из Луганской области удалось эвакуировать 60 человек (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В среду, 20 апреля, в Луганской области пытаются эвакуировать население из пяти населенных пунктов.

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Как сообщил глава Луганской областной военной администрации, эвакуация будет проходить без режима тишины от российских оккупантов.

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«Ситуация усложняется каждый час. Мы отправляем автобус и гуманитарку, к примеру, в Попасную и не уверены, доберутся ли они до места назначения. Продукты питания почти негде купить, как и медикаменты. Эвакуируйтесь и уговаривайте родных — может наступить день, когда мы не сможем доставить лекарства и еду». — отметил он.

По словам Гайдая, людей будут эвакуировать из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Горского и Попасной.

Позже он отметил, что по состоянию на 11:30 из области эвакуировали более 60 человек.

«Спасены 14 жителей Рубежного. Еще 11 человек уехали из Северодонецка. Из Лисичанска вывезено 38 человек», — добавил Гайдай.

Россия напала на Украину 24 февраля. 20 апреля — 56-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

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