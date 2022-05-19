85-й день войны — главное. РФ интенсивно обстреляла приграничные районы Сумской области, переговоры о военных с Азовстали продолжаются 19 мая, 08:04 Цей матеріал також доступний українською Разрушенная российскими обстрелами школа в Авдеевке, Донецкая область (Фото:Head of the Donetsk Regional Military Administration Pavlo Kyrylenko/Handout via REUTERS)

Четверг, 19 мая, — 85-й день полномасштабного вторжения России в Украину.

НВ следит за главными событиями нового дня войны

07:39 У комендатуры в захваченном Россией Мелитополе произошел взрыв — ОВА

Возле российской комендатуры в оккупированном Мелитополе 18 мая произошел взрыв от гранаты.

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Об этом в Telegram сообщает Запорожская областная военная администрация со ссылкой на свидетельства местных жителей.

07:25 Сенат утвердил кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла США в Украине



Американский Сенат в среду вечером единогласно утвердил кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла США в Украине. Об этом сообщает Politico.

«Присутствие посла там (в Украине — ред.) в это критическое время, когда Соединенные Штаты продолжают помогать украинскому народу… это прекрасно, это хорошо, и это поможет продвинуть дело мира, безопасности и свободы. Я абсолютно уверен, что она будет выдающимся послом», — сказал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

07:07 Япония предоставит Украине еще 300 млн долларов в кредит



Правительство Японии приняло решение предоставить Украине дополнительный кредит в размере 300 млн долларов для ее поддержки во время отражения полномасштабного вторжения России.

Как сообщает NHK, руководство страны поддерживает Киев и его соседей гуманитарной и финансовой помощью, а также обсуждает конкретные способы оказания большей поддержки Украине.

06:29 Россияне готовят «пресс-тур» из Ростова в оккупированные города Украины — ОК Юг

Оккупанты занимаются подготовкой так называемого «пресс-тура» для российских и зарубежных медиа из Ростова-на-Дону в захваченные города Украины.

Как сообщает Оперативное командование Юг в Facebook, рашистские и иностранные СМИ из Ростова планируют посетить Херсон, Новую Каховку, Скадовск, Армянск, где запланирована встреча с назначенными оккупационными коллаборантами, а также демонстрация фейковых доказательств, что ВСУ обстреливают мирных жителей.

05:35 Россия весь вечер обстреливала Сумскую область вдоль всей границы — глава ОВА

Российский агрессор весь вечер 18 мая обстреливал Сумскую область вдоль всей границы.

В Telegram глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий отметил, что «российские враги словно взбесились».

05:24 Жители Харькова начали массово возвращаться в город — Синегубов

Глава Харьковской военной областной администрации Олег Синегубов сообщил, что жители Харькова в последнее время начали массово возвращаться в город.

В эфире украинского ТВ Синегубов отметил, что город начал «оживать», на улицах появляется все больше автомобилей. В то же время, администрация не может гарантировать полной безопасности в городе.

04:37 ВСУ поразили 90 целей российских захватчиков на юге 18 мая



Вооруженные силы Украины ракетно-артиллерийскими подразделениями во взаимодействии с авиацией поразили 18 мая на южных рубежах страны 90 целей российских оккупантов.

Как сообщает Оперативное командование Юг, подтвердилось попадание в 20 захватчиков, 2 самоходные артустановки, автомобильную и бронированную технику. Окончательные потери еще уточняются.

Отмечается, что противник не продвинулся с занимаемых позиций на линии столкновения в Херсонской и Николаевской области.

03:54 Блинкен анонсировал экстренное выделение 215 миллионов долларов на продовольственную помощь Украине

Глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что США экстренно выделят Украине 215 миллионов долларов, которые направят на продовольственную помощь.

«Сегодня, учитывая неотложность кризиса, мы объявляем еще о $215 млн новой экстренной продовольственной помощи, и мы сделаем гораздо больше», — заявил Блинкен.

03:10 В Укрэнерго прокомментировали планы оккупантов поставлять в РФ энергию с Запорожской АЭС

В компании Укрэнерго прокомментировали заявления российских оккупантов, которые собрались использовать захваченную Запорожскую АЭС в российской энергосистеме.

В Укрэнерго назвали такое решение невозможным по ряду причин:

ЗАЭС находится в украинской сети, под контролем украинских специалистов, которые внимательно следят за безопасностью;

у энергосистемы Украины сейчас нет физических связей с энергосистемой России. Поэтому поставки электроэнергии из украинских электростанций в страну-агрессорку пока физически невозможны;

любое изменение ситуации на ЗАЭС будет означать акт ядерного терроризма.

02:12 Канадский парламент признал геноцидом депортацию крымских татар

Палата общин Канады признала массовую депортацию крымских татар сталинским режимом в 1944 году актом геноцида.

Как сообщает посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, соответствующая резолюция одобрена единогласно, и теперь 18 мая каждый год в Канаде будет отмечаться День памяти депортации крымских татар.

02:10 Зеленский — оккупированным городам: Украина вернется, мы помним о Крыме

Президент Владимир Зеленский обратился к жителям украинских городов, которые оказались в российской оккупации.

В своем новом обращении украинский лидер заявил, что ответ на вопрос, сколько времени продлится война, может дать только реальная ситуация на поле боя.

«Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все наши города и общины, которые находятся под оккупацией, — под временной оккупацией, — должны знать, что Украина вернется», — добавил Зеленский.

00:41 «Элита» российских силовиков понимает, что война проиграна — Bellingcat

Расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев заявил, что среди «элиты» российских силовиков присутствует понимание, что война России против Украины уже проиграна.

По мнению Грозева, данные силовики «владеют достоверной информацией» и военная доктрина была построена на том, что «победа будет достигнута за неделю».

«Я думаю, что именно информированная элита внутри силовиков понимает, что война проиграна. Потому что война доктринально была оформлена как то, что нужно закончить в течение одной недели. Происходящее сейчас — это какая-то „вторая“ война, которая еще не проиграна до конца. Но первая уже проиграна. Это точно. Шанс на выигрыш во второй войне также не гарантирован», — заявил Грозев.

00:39 Операция по спасению защитников Мариуполя продолжается, публичные комментарии могут навредить процессу — Минобороны

В эфире всеукраинского марафона замминистра обороны Анна Маляр подчеркнула, что Украина делает все возможное для спасения защитников и героев Украины, которые находились на Азовстали.

"…Я понимаю, что все хотят знать хоть какую-то информацию, но идет операция спасения. Это первое. Во-вторых, продолжаются переговоры, потому что сама операция спасения состоит из нескольких сложных этапов. Этот процесс очень чувствителен. Любая информация, которую мы объявим публично, может навредить и самому процессу, и нашим защитникам", — сказала она.

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