В Генштабе ВСУ оценили вероятность нового наступления РФ с территории Беларуси

28 июля, 13:42
В начале полномасштабного вторжения войска РФ наступали с территории Беларуси (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В начале полномасштабного вторжения войска РФ наступали с территории Беларуси (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Вероятность наступления войск РФ с территории Беларуси или вторжения белорусских военных в Украину остается низкой.

Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов на брифинге.

«Вероятность проведения наступления противника с территории Республики Беларусь или вторжения белорусских войск в Украину остается низкой. Однако не исключается возможность осуществления силами подразделений специальных операций ВС Республики Беларусь совместно с подразделениями специального назначения и боевиками частных военных компаний РФ вооруженных провокаций в приграничных с Украиной районах Гомельской и Брестской областей для инспирирования антиукраинских настроений в белорусском обществе», — отметил он.

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Директор департамента охраны госграницы Госпогранслужбы Украины Леонид Баран добавил, что на белорусском участке войска Беларуси продолжают усиленные меры по прикрытию в пределах Брестской и Гомельской областей. При этом они демонстративно проводят боевые учения, в том числе и с артиллерийскими стрельбами.

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«При этом численный состав не меняется, периодически проводится только ротация их подразделений», — добавил он.

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Ранее первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что Украина готовится к худшему сценарию участия Беларуси в войне.

23 июля глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил, что украинцам не стоит переживать из-за продолжения военных учений в Беларуси, которые режим диктатора Александра Лукашенко продлил до 31 июля.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов признал, что украинские власти не ожидали нападения с территории Беларуси в феврале, а представители соседней страны до последнего уверяли, что ничего не произойдет.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Беларусь Война России против Украины Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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