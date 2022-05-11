Угроза высадки морского десанта РФ в Черноморской зоне сохраняется — Генштаб

11 мая, 16:47
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Россия не оставляет попыток провести морскую десантную операцию в Черноморской зоне (Фото:Yoruk Isik/Reuters)

Россия не оставляет попыток провести морскую десантную операцию в Черноморской зоне (Фото:Yoruk Isik/Reuters)

В Черноморской зоне сохраняется угроза проведения Россией морской десантной операции.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге.

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«Сохраняется угроза проведения противником морской десантной операции в Черноморской операционной зоне. В акватории Черного, Азовского морей продолжают находиться боевые корабли и подлодки противника, которые осуществляют поддержку его наземных группировок войск, действующих на приморском направлении, а также наносят удары высокоточным оружием по объектам в глубине на территории нашего государства», — пояснил он.

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Представитель Генштаба добавил, что российские оккупанты не прекращают наносить авиационные и ракетные удары по морскому и воздушному базированию, в том числе с применением самолетов дальней авиации.

Россия напала на Украину 24 февраля. 11 мая — 77-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

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На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ

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