Риск высадки вражеского десанта и ДРГ на одесское побережье сохраняется — ВМС Украины

6 июня, 16:33
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Украинские военные патрулируют побережье в Одесской области (Фото:ВМС ВСУ/Facebook)

Украинские военные патрулируют побережье в Одесской области (Фото:ВМС ВСУ/Facebook)

На данный момент сохраняется риск высадки вражеского тактического десанта на одесское побережье.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.

В ведомстве заявили, что этому может способствовать погода в летнее время.

«Сохраняется риск высадки тактического десанта и диверсионно-разведывательных групп на одесское побережье, особенно в благоприятных погодных условиях в летнее время», — отметили там.

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В ВМС добавили, что обстановка в северо-западной части Черного моря остается сложной.

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«Мы лишили черноморский флот России полного контроля над северо-западной частью Черного моря, которая превратилась в „серую зону“. Вместе с тем, противник принял нашу тактику и пытается вернуть контроль на северо-западной части Черного моря за счет береговых ракетных комплексов и крылатых ракет воздушного базирования», — резюмировали там.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/390619599772295

Утром 6 июня спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что корабли Черноморского флота России продолжают перегруппировку в Черном море.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Одесская область Черное море ВМС Украины Война России против Украины

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