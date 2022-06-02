У России нет необходимых сил для повторного вторжения в Черниговскую и Сумскую области — Госпогранслужба 2 июня, 15:16 Цей матеріал також доступний українською В ГПСУ пояснили, зачем РФ обстреливает Сумскую и Черниговскую области со своей территории (Фото:ГПСУ)

Госпогранслужба фиксирует российскую технику у границ Черниговской и Сумской областей, но достаточной группировки для повторного вторжения на данный момент нет.

Война России против Украины — главные события 2 июня

Об этом сообщил спикер ведомства Андрей Демченко на брифинге в медиа-центре Украина.

«Хотя мы не видим группировки для вторжения из России на данный момент, но следует ожидать, что обстрелы оттуда будут продолжаться. Враг продолжает уничтожать инфраструктуру Украины: как военные, так и гражданские объекты, в частности дома мирных жителей. Все для того, чтобы Украина держала силы на этом направлении и не перекидывала на другие, где ведутся боевые действия», — пояснил он.

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Оккупанты систематически обстреливает приграничные территории Сумской и Черниговской областей. Обстрелы ведутся с территории РФ.

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