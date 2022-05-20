«Есть признаки дальнейшего обострения». Обстановка в районе проведения боевых действий остается напряженной — Минобороны 20 мая, 15:39 Цей матеріал також доступний українською Наиболее сложная обстановка на донецком и славянском направлениях (Фото:Ricardo Moraes/Reuters)

Обстановка в зоне проведения боевых действий на данный момент остается напряженной и имеет признаки к дальнейшему обострению.

Война России против Украины — главные события 20 мая

Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык.

«Обстановка в районе проведения боевых действий на данный момент остается напряженной и имеет признаки к дальнейшему обострению. Российские оккупационные войска ведут интенсивное огневое влияние вдоль всей линии столкновения и пытаются бить артиллерией вглубь обороны украинских войск», — отметил он на брифинге.

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Мотузяник уточнил, что это происходит на донецком и славянском направлениях.

Противник сосредотачивает усилия на удерживании занятых ним рубежей, ведет разведку, осуществляет инженерное оборудование позиций, пытается пополнять запасы вооружения, военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также пробует улучшить свое тактическое положение на отдельных направлениях.

Оккупанты также определяют новые рубежи для пуска ракет по территории Украины.

«Как стало известно нашей разведке, российские экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 отрабатывали условные пуски ракет с воздушного пространства северной части временно оккупированной территории АР Крым», — резюмировал представитель Минобороны.

Россия напала на Украину 24 февраля. 20 мая — 86-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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