ДБР сообщило о подозрении в госизмене экс-командиру корвета Луцк, который перешел на сторону РФ после оккупации Крыма

30 сентября, 12:51
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Предателю грозит 15 лет тюрьмы (Фото:ГБР)

Предателю грозит 15 лет тюрьмы (Фото:ГБР)

Госбюро расследований сообщило о подозрении в госизмене бывшему командиру противолодочного корвета Луцк, который после оккупации Крыма перешел на сторону РФ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, капитан III ранга после захвата вооруженными формированиями России его части в Севастополе добровольно присягнул на верность агрессору.

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По данным следствия, на данный момент он командует российским противолодочным кораблем Суздалец, который участвует в российской вооруженной агрессии против Украины.

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Бывшему военному заочно уведомлено о подозрении в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

22 июля о подозрении в госизмене сообщили бывшему командиру корвета Тернополь ВМС Украины Максиму Емельяненко. Он оказался единственным членом экипажа Тернополя, присягнувшим на верность оккупантам.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Государственная измена Оккупация Крыма Государственное бюро расследований (ГБР) Война России против Украины

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