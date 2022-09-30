ДБР сообщило о подозрении в госизмене экс-командиру корвета Луцк, который перешел на сторону РФ после оккупации Крыма 30 сентября, 12:51 Предателю грозит 15 лет тюрьмы (Фото:ГБР)

Госбюро расследований сообщило о подозрении в госизмене бывшему командиру противолодочного корвета Луцк, который после оккупации Крыма перешел на сторону РФ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, капитан III ранга после захвата вооруженными формированиями России его части в Севастополе добровольно присягнул на верность агрессору.

Видео дня

По данным следствия, на данный момент он командует российским противолодочным кораблем Суздалец, который участвует в российской вооруженной агрессии против Украины.

Бывшему военному заочно уведомлено о подозрении в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

22 июля о подозрении в госизмене сообщили бывшему командиру корвета Тернополь ВМС Украины Максиму Емельяненко. Он оказался единственным членом экипажа Тернополя, присягнувшим на верность оккупантам.