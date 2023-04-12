Военный эксперт назвал признаки начала контрнаступления ВСУ и объяснил, почему утечка разведданных не повредит 12 апреля, 12:49 NV Премиум Украинский военный на позиции у Бахмута, 10 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Radio NV назвал признаки контрнаступления Вооруженных сил Украины и объяснил, почему недавняя утечка разведданных ему не повредит.

В эфире Radio NV Свитан напомнил, что в последнее время партнеры передали Украине достаточное количество противорадиолокационных ракет HARM, уничтожающих ЗРК и станции радиоэлектронной борьбы.

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«Любая РЭБ светится, как новогодняя елка (излучает радиоволны – ред.), поэтому партнеры, передав нам достаточное количество этих ракет HARM, дали возможность уничтожать в больших количествах все, что работает в радиодиапазоне. Большинство уничтоженных средств – это работа нашей авиации», – отметил военный эксперт.