Российские оккупанты держат в плену экипажи трех грузовых судов, моряки находятся в Донецке — Денисова 18 апреля, 14:56 Цей матеріал також доступний українською Неделю назад оккупанты захватили экипаж грузового судна под флагом Либерии вместе с женой капитана (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Российские оккупанты удерживают в плену членов экипажей трех грузовых судов — Аzburg под флагом Доминики, Smarta и Blue Star-1 под флагом Либерии.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, 42 члена экипажей судов и жену капитана судна Smarta взяли в заложники на территории Мариупольского морского торгового порта.

Видео дня

Капитан судна Azburg Сергей Дзысяка сообщил, что экипажи прошли «проверку» в фильтрационном лагере в Мангуше.

«Пока они находятся во временно оккупированном Донецке под постоянным надзором вооруженных российских военных», — отметила Денисова.

Она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с требованием учесть эти факты нарушения прав человека.

Слушайте подкаст на эту тему

В ночь на 8 апреля был атакован ледокол Капитан Белоусов, в момент обстрела там находился гражданский экипаж. Один человек погиб, еще несколько получили ранения.

5 апреля российские оккупанты обстреляли в порту Мариуполя гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, оно шло под воду.

11 апреля российские оккупанты обстреляли грузовое судно Smarta и захватили в плен экипаж и жену капитана. На борту было 18 украинцев.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.