Экипаж катера ВМС ВСУ сбил дрон-камикадзе в Черном море
Украинские военные защищают границы Украины с моря (Фото:ВМС ВС Украины/Facebook)
В ночь на четверг, 27 октября, экипаж одного из катеров Военно-морских сил ВСУ уничтожил вражеский дрон-камикадзе Shahed-136 иранского производства.
Как сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ в Facebook, его сбили в Черном море.
«Сегодня в Черном море одним из катеров Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины был уничтожен вражеский дрон-камикадзе Shahed-136. Приближаем победу вместе!» — отметили там.
Всего ночью за два часа украинские военные сбили 19 дронов-камикадзе, которые РФ запускает для ударов по гражданской и критической инфраструктуре в городах Украины.
15 дронов было сбито в Одесской области, три — в Николаевской. Еще один дрон сбили в Винницкой области.
Не сумев достигнуть каких-либо существенных успехов в Украине, РФ приступила к массированным ударам по ее объектам гражданской инфраструктуры и даже жилым домам.
Для этого российская армия использует как ракеты, так и закупленные у Ирана дроны-камикадзе.
Около 70% дронов-камикадзе удается сбить.