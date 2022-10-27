Экипаж катера ВМС ВСУ сбил дрон-камикадзе в Черном море

27 октября, 10:11
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Украинские военные защищают границы Украины с моря (Фото:ВМС ВС Украины/Facebook)

Украинские военные защищают границы Украины с моря (Фото:ВМС ВС Украины/Facebook)

В ночь на четверг, 27 октября, экипаж одного из катеров Военно-морских сил ВСУ уничтожил вражеский дрон-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

Как сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ в Facebook, его сбили в Черном море.

«Сегодня в Черном море одним из катеров Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины был уничтожен вражеский дрон-камикадзе Shahed-136. Приближаем победу вместе!» — отметили там.

Видео дня

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid02zGt6aSpNWpztJT6becttQv3po1bcqiao5VVgUTtEzTnTA26pSBGwCCTXoZDtZZ8fl

Всего ночью за два часа украинские военные сбили 19 дронов-камикадзе, которые РФ запускает для ударов по гражданской и критической инфраструктуре в городах Украины.

15 дронов было сбито в Одесской области, три — в Николаевской. Еще один дрон сбили в Винницкой области.

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Не сумев достигнуть каких-либо существенных успехов в Украине, РФ приступила к массированным ударам по ее объектам гражданской инфраструктуры и даже жилым домам.

https://www.youtube.com/watch?v=w9-xaZrO_Ps&feature=emb_title

Для этого российская армия использует как ракеты, так и закупленные у Ирана дроны-камикадзе.

Около 70% дронов-камикадзе удается сбить.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Черное море ВМС Украины Война России против Украины дроны-камикадзе

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