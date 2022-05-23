Донецкая область может полностью остаться без газа из-за обстрелов оккупантов — глава ОВА

23 мая, 13:59
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Оккупанты усилили обстрелы Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Оккупанты усилили обстрелы Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Донецкая область находится под угрозой полной остановки газоснабжения в регионе.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, основной узел, через который газ раньше шел в Донецкую область, расположен в Луганской области. Сейчас узел оккупирован россиянами, и подача газа через него прекращена.

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Резервный узел был поврежден в апреле в результате боевых действий. Предприятие не имеет возможности начать ремонт из-за постоянных обстрелов российской армии.

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«Каждый новый обстрел приводит к падению давления в сетях, и это также затрудняет работу всей системы. Все это может в ближайшее время привести к полной остановке газоснабжения в области», — пояснил Кириленко.

Глава ОВА добавил, что в случаев прекращения подачи газа каждый житель должен перекрыть краны газоснабжения перед каждым прибором, ждать от местной администрации информации о возобновлении поставок газа с указанием регламента работ и ни в коем случае самостоятельно не вмешиваться в работу газовых сетей.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Донецкая область Газоснабжение Война России против Украины

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