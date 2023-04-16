«Возможно, через территорию России». Экс-командир роты батальона Айдар о том, как освободить Донбасс 16 апреля, 11:35 Украинские военные возле Бахмута, 14 апреля (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Бывший командир роты батальона Айдар Евгений Дикий ответил на вопрос Radio NV, о том, как освободить оккупированный Донбасс, где оккупанты строили укрепления уже более восьми лет.

В интервью Radio NV Дикий отметил, что освободить Крым будет значительно проще, чем освободить Донбасс, «поэтому давайте не удивляться, если вдруг окажется, что Севастополь мы возьмем раньше Донецка».

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Он также выразил надежду, что украинские военные не будут «брать Донбасс в лоб так, как сейчас берут они (российские оккупанты - ред.)».

По словам бывшего командира роты батальона Айдар, для освобождения Донбасса нужны «очень дальние, очень обходные операции с тем, чтобы все-таки избежать такого сжатия в плотной застройке, в городской и промышленной агломерации, такого протискивания метр за метром, как последние месяцы продвигаются орки».

Дикий предположил, что подобные обходные операции возможны «через территорию России».

23 февраля о том, что ВСУ могут освободить Крым раньше, чем Донбасс, заявлял советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.