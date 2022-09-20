Украина вернула тела еще 25 своих погибших защитников 20 сентября, 11:56 Украина возвращает своих погибших героев (Фото:minre.gov.ua)

Во вторник, 20 сентября, Украина вернула тела 25 погибших украинских защитников.

Как сообщили в пресс-службе Минреинтеграции в Facebook, тела погибших украинских военных вернули в рамках операции по обмену.

Она проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и других силовых структур Украины.

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В Минреинтеграции добавили, что процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Другие детали не сообщаются.

6 августа уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко заявил, что в плену российских оккупантов находятся до 25% из более 7000 украинских военных, которые в июле считались пропавшими без вести.

Украина также возвращает тела погибших украинских военнослужащих.

В начале июня состоялся первый обмен, в рамках которого Украина вернула тела погибших военных. Среди них были и защитники Азовстали. Обмен состоялся по формуле «160 на 160».

21 июня Украина вернула тела 35 погибших украинских военных. Обмен телами погибших состоялся по формуле 35 на 50. Среди украинских военных — 25 защитников Мариуполя.







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