«Приоритет для нас — уничтожение артиллерии». Четверть миллиона потерь убитыми для России — не очень много — военный эксперт 8 августа, 15:24 Кепка российского оккупанта неподалеку от Бахмута, 11 мая 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Военный эксперт Сергей Грабский в интервью Radio NV высказал мнение, что потери личного состава ВС РФ в четверть миллиона убитыми — это не очень много для России.

«Пусть это звучит немножко цинично, четверть миллиона для России — это не очень много. Они себе могут позволить это делать, мало того, они создали такую ситуацию в обществе, что во многих случаях они еще смогут долго-долго набирать добровольцев на такую „операцию“, как они называют, на такой способ умереть или получить что-то в этой жизни. Поэтому мы должны понимать, что такая ситуация будет продолжаться, противник имеет еще определенные ресурсы», — сказал Грабский в эфире Radio NV.

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Он заявил, что «болевой порог» в России из-за потерь людей не наступит.

«Это уже вопрос экономики, как они смогут покрывать недостачу ресурсов, пополнять запасы боеприпасов, и чисто по человеческому ресурсу они имеют достаточно возможностей для усиления своего войска», — считает военный эксперт.

Грабский отметил, что задача Украины — «сделать так, чтобы темпы их пополнения не соответствовали потребностям „операции“».

«То есть уничтожение логистики, нанесение ударов по местам сосредоточения личного состава, разрушение командных систем и пунктов управления. И уничтожение ударных средств, таких как артиллерийские системы. … Российская оборона в основном держится благодаря тому, насколько у них есть мощные возможности осуществлять артиллерийский огонь. Поэтому уничтожение артиллерии для нас является приоритетом», — объяснил он.

По состоянию на вторник, 8 августа, потери личного состава РФ составляют 250800 человек.

Издание The Moscow Times со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ опустошила свой склад советской бронетехники почти наполовину — было вывезено до 40%.

