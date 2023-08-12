Дикий назвал два преимущества кассетных боеприпасов, которые получила Украина 12 августа, 09:43 Американский кассетный снаряд M864 (Фото:Департамент обороны США)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV назвал два преимущества кассетных боеприпасов, которые получила Украина.

«У кассетных боеприпасов два преимущества. Первое это то, что один снаряд заменяет собой, в принципе, несколько. Но второе, возможно, даже более важное их преимущество, что на складах у американской армии их лежит где-то что-то до трех миллионов штук», — сказал Дикий в эфире Radio NV.

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Он объяснил, что не касатных снарядов физически не хватало, потому что «мировой рынок уже на самом деле выгреб их».

«Кассетные (боеприпасы — ред.), они, собственно, позволили нашей артиллерии наконец приблизиться хотя бы к паритету с российской по количеству снарядов, которые мы можем себе позволить выпускать», — отметил экс-командир роты батальона Айдар.

8 августа издание The Wall Street Journal сообщило, что поставки Украине американских кассетных боеприпасов дали новый импульс контрнаступлению после нескольких недель «незначительного прогресса».

13 июля командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия генерал Александр Тарнавский заявил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от США, но еще не использовала их. Он говорил, что такие боеприпасы могут радикально изменить ситуацию на поле боя. В тот же день Пентагон подтвердил доставку кассетных боеприпасов в Украину.

20 июля Белый дом подтвердил, что Украина уже использует кассетные боеприпасы.

В Минобороны Украины заявляли, что будут использовать кассетные боеприпасы только в местах скопления российских военных, за пределами городов, чтобы избежать рисков для мирного населения.

