Экс-командир роты батальона Айдар рассказал о самом большом достижении во время летнего контрнаступления 30 августа, 16:43 Украинские военные на линии фронта неподалеку от Работино, 25 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Вячеслав Ратынский)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV рассказал о самом большом достижении Украины во время летнего контрнаступления.

«Я бы назвал пока, пожалуй, самым большим достижением нашего летнего наступления даже не преодоленную первую линию, хоть это было и крайне сложно, и крайне важно. И даже не то, что мы сейчас рубимся на второй. Я бы назвал самым большим нашим достижением соотношение потерь. Даже при том, что мы в наступлении, но мы все равно теряем в два-три раза меньше и людей, и техники, чем орки в обороне. И на самом деле весь основной наш расчет именно на это», — сказал Дикий в эфире Radio NV.

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Экс-командир роты батальона Айдар объяснил, что сейчас стоит вопрос, у кого первого закончатся резервы «и есть большие надежды, что не у нас».

18 августа издание New York Times со ссылкой на нескольких официальных лиц США и одного бывшего высокопоставленного чиновника сообщило, что с начала полномасштабного российского вторжения могли погибнуть 70 тысяч военнослужащих ВСУ. Также издание оценивает количество раненых украинских военных в 100 — 120 тысяч человек.

Официальные лица предупредили, что цифры потерь по-прежнему трудно оценить, поскольку Кремль занижает количество убитых и раненых на войне, а Киев не раскрывает официальных данных.

По данным издания, военные потери России приближаются к 300 тысячам человек. Уточняется, что в это число входит до 120 тысяч погибших и от 170 тысяч до 180 тысяч раненых оккупантов.