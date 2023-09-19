Военный эксперт объяснил, что означает недавнее «усиление» сил оккупантов на Купянском направлении 19 сентября, 15:56 Магазин автомата и банковская карточка российского военного (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Военный эксперт Алексей Гетьман в интервью Radio NV объяснил, что на самом деле означает недавнее «усиление» сил оккупантов на Купянском направлении.

В эфире Radio NV Гетьман отметил, что об усилении группировки оккупантов на Лимано-Купянском направлении надо говорить осторожно, поскольку мощная группировка россиян, которую оценивали в около 130 тысяч военных, 550 единиц ствольной артиллерии, 350 единиц РСЗО и две тысячи единиц тяжелой техники, там находилась уже около шести месяцев.

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«Эта группировка она и была. Хотя россияне рассказывают, что они усиливают то направление, что там у них есть определенные задачи, они их будут выполнять. Ничего они особо не усиливают. По крайней мере в том смысле, что это где-то изнутри Российской Федерации какие-то дополнительные силы, дополнительная техника прибывает. Ничего туда не прибывает, там и до того это все было. Там, где они на купянском или на лиманском направлении, между Купянском и Лиманом — около 100 километров. Они сузили в некоторых местах линию фронта до 5−10 километров. И там действительно они могут сконцентрировать большое количество сил и средств, как говорят, и пытаться где-то прорвать нашу оборону и продвинуться дальше. И это россияне называют то, что они усилили группировку», — объяснил военный эксперт.

Он также отметил, что, несмотря на это перемещение сил, россиянам не удалось продвинуться на Купянском направлении.

18 сентября начальник пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш сообщил, что на Лимано-Купянском направлении фронта наблюдается «некоторое затишье».

Евлаш отметил, что к боевым столкновениям враг не переходит после того, как «хорошо получил на орехи от наших Сил обороны на этом направлении».

Разведка Минобороны Британии сообщала, что российские войска стремятся остановить украинское контрнаступление, осуществляя наступательные действия вокруг Купянска, чтобы отвлечь Силы обороны от прорыва на юге Украины.

27 августа Илья Евлаш заявил, что Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении около 110 тысяч военных.

Заместительница министра обороны Анна Маляр также отмечала, что в эпицентре внимания противника находятся Купянское и Лиманское направления, где враг пытается отвлечь украинских военных. По ее словам, российские оккупанты «приняли решение, что они будут всеми силами пытаться двигаться вперед именно по тем направлениям».